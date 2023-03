De tal palo tal astilla: 6 padres que animaron a sus hijos a seguir sus pasos en la música

Los padres son un apoyo incondicional. Desde la más tierna infancia se convierten en nuestros referentes y puntos de apoyo. Nuestros ejemplos a seguir y nuestra inspiración. Hay veces que este sentimiento es tan fuerte que, una vez que crecemos, intentamos seguir sus pasos y replicar sus éxitos. Sobre todo, cuando se dedican a una disciplina artística.

Si un niño o niña normal ya crece pensando que su padre es un héroe, imagínate cuando se trata de un artista conocido. Su trabajo toca el corazón de miles de personas alrededor del mundo y sus melodías suenan allá donde vas. Con este tipo de infancia, ¿quién no va a querer ser como su padre una vez que alcanza la edad adulta?

Este 19 de marzo, para celebrar el día del padre, repasamos el nombre de seis padres artistas musicales que animaron a sus hijos e hijas a seguir sus pasos en la música. ¡No solo eso! También les abrieron el camino y les empujaron a crecer como artistas.

Billy Ray Cyrus, padre de Miley y Noah Cyrus

¿Quién no ha bailado en los noventa el tema Acky Breaky Heart? Bueno, quizá en España bailamos más su versión en castellano: No rompas más mi pobre corazón. Pero es que este temazo country es de Billy Ray Cyrus, una de las estrellas del género americano más reconocidas de las últimas décadas. De este modo, sus hijos crecieron en una casa donde los músicos entraban y salían a todas horas. Algunas de ellas de la talla de la mismísima Dolly Parton.

De este modo, el gusanillo por el mundo del espectáculo le picó a dos de sus hijas. ¡Y le pegó muy fuerte! Miley Cyrus y Noah Cyrus siguieron los pasos de su padre. De hecho, la primera consiguió su primer papel de Hannah Montana gracias a él. El empujón que necesitaba la joven para que años después se convirtiese en una de las estrellas musicales más importantes del mundo. De hecho, algunas de sus primeras canciones estuvieron compuestas por él. No se quedó atrás Noah Cyrus. La hija pequeña de Billie también se hizo música. Con un sonido muy sofisticado y llevando el sonido country a otro nivel con temas como July o Lonely, Noah se ha hecho respetar. Vamos, que el talento corre en sus venas.

Noah, Miley y su padre, Billy Ray Cyrus / Kevin Mazur/Getty Images for Rogers and Cowan

Will Smith, padre de Willow Smith y Jaden

El rap corre por las venas de Will Smith. El actor, al que conocimos en El Príncipe de Bel-Air en los años noventa, se dedicó varios años a la música. De hecho, puede presumir de tener varios álbumes en el mercado. ¿El primero? Big Willie Style, lanzado en 1997, y con temazos tan exitosos como Miami o Gettin’ Jiggy With It. ¿El último? Lost and Found en 2005.

Pero este flow del artista lo han heredado sus hijos Willow y Jaden. Los dos hermanos han sacado música. Apoyado por su padre, Jaden ha sacado hasta seis álbumes. Y es que el primero lo lanzó con tan solo 16 años: CTV2.

Su hermana Willow no se queda atrás. La joven, con tan solo diez años, sacó su primer hit. Y sí, digo hit porque se convirtió en un auténtico éxito. Se trata de Whip My Hair. Pero la cosa no se quedó ahí, ¡ni mucho menos! Willow ha continuado sacando grandes canciones. De hecho, tiene dos temas que se hicieron himnos: Wait a Minute (2015) y Meet Me At Our Song (2020).

Will Smith posa sonriente junto a sus hijos y su mujer / John Shearer/Getty Images

Raphael, padre de Manuel Martos

¿Te imaginas tener de padre a Raphael y crecer escuchando en directo una de las mejores voces de la música en español? Manuel Martos puede presumir de saberlo bien. De hecho, la vida de Manuel también ha ido de la mano de la música.

Aunque actualmente su carrera esté ligada a Universal Music, ayudando a gestionar el trabajo de los artistas, Manuel también se subió a los escenarios. Primero lo hizo con el grupo In Fraganti, junto a Álvaro Azcárate y Saiyi Suzuki. Después lo hizo con el dúo musical Mota.

Además, ha sido jurado de grandes programas como Factor X u Operación Triunfo 2017 (sí, la edición de Aitana, Amaia y Lola Índigo).

Manuel Martos y Raphael / Carlos Alvarez/Getty Images

Ricardo Montaner, padre de Mau, Ricky y Evaluna

Ricardo Montaner es uno de los artistas más queridos de Latinoamérica. Con más de 25 millones de discos vendidos, el cantautor argentino se convirtió en uno de los rostros más conocidos de los años 80 y 90. Pero su legado no solo se quedó en lo musical. Y es que el artista ha transmitido a sus hijos su amor por la música. Lo ha hecho de tal manera que tres de ellos se dedican al cien por cien a ella.

Evaluna, Mauricio y Ricardo Montaner han seguido los pasos de su padre, formando parte de uno de los clanes musicales más importantes de la industria: Los Montaner. ¡Si hasta tienen su propio reality!

Los dos mayores, forman parte del dúo Mau y Ricky, un grupo de pop rock con toques urbanos que no ha dejado de ganar oyentes en los últimos años. Evaluna no se queda atrás. La

¿Lo mejor de todo? Que tienen una canción donde se juntan todos —incluso Camilo, quien está casado con Evaluna—. Se llama Amén y sí, es un homenaje a Dios.

La familia Montaner cantando Amén en 2021 / Rodrigo Varela/Getty Images for Univision

Julio Iglesias, padre de Enrique y Julio José Iglesias

Con un total de ocho hijos, es solo cuestión de estadística que alguno te salga artista. Sobre todo, cuando eres uno de los artistas más importantes de la música en español de los tiempos. Julio Iglesias lo sabe bien. El artista tiene dos hijos que han seguido sus pasos. Uno de ellos lo ha hecho de tal forma que incluso consiguió poscionarse como una de las estrellas latinas más importantes del mundo.

Julio José y Enrique Iglesias siguieron los pasos de su padre y se dedicaron a la música. El segundo lo hizo tan bien que se ha convertido en uno de los referentes musicales más importantes de la música actual en español. Desde que empezó su carrera musical en los años noventa, Enrique nos ha regalado temazos de la altura de Bailando, Duele el corazón, Hero, Cuando me enamoro o Súbeme la radio. Vamos, canciones que todos y todas hemos bailado en alguna ocasión.

Julio Iglesias con sus hijos en los ochenta / Alvaro Rodriguez/Cover/Getty Images)

Alejandro Sanz, padre de Alexander Sánchez

Cuando la música no es tu forma de deciur las cosas, ni tu trabajo, sino tu idioma, es fácil transmitírselo a tus hijos. Alejandro Sanz lo sabe bien. El cantautor madrileño es uno de los artistas españoles más importantes de todos los tiempos. La música recorre cada poro de su piel. Por eso no nos sorprende que su hijo Alexander Sánchez haya heredado de él su pasión por la música.

De hecho, Alexander, que toca la trompeta, ha acompañado a su padre en más de un concierto. Es más, formó parte de la gira de Alejandro Sanz en 2019.