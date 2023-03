Birdy nos desvela todo sobre su nuevo álbum ‘Portraits’

Han pasado dos años desde que Birdy lanzase su último disco: Young Heart. La británica se ha convertido en una de las cantautoras más reconocidas de su generación. Con cuatro discos a las espaldas, quince años encima de los escenarios y algunas de las letras más bonitas de la música internacional, Birdy lleva cautivando al público desde que empezó su carrera con doce años.

Ahora, con 26 primaveras, Birdy ha dado un giro de 180 grados a su sonido en su nuevo disco Portraits, sorprendiendo con un estilo atemporal alejada del pop folk con el que cautivó a su público y centrada en una producción que nos lleva directos al sonido de los años ochenta. Bien de sintetizadores, de ritmos disco y de melodías que nos recuerdan al sonido de grandes artistas del género como Kate Bush.

Así suena Portraits

Aunque Portraits sale el próximo 14 de julio, Birdy ha tenido un encuentro con algunos medios españoles para contarnos algunos detalles sobre este nuevo trabajo. Además, nos ha enseñado algunas de las canciones que componen este quinto álbum de estudio.

El tema de las canciones de Portraits gira alrededor de las experiencias de vida que una persona de veinte años puede tener. Aunque en Portraits escuchemos canciones que suenan alegres, lo cierto es que esconden un borde más oscuro.

De hecho, la producción está llena de ritmos propulsores y elementos crudos y acústicos. También tienen un especial protagonismo los sintetizadores. La propia cantante lo explica así: “Encontrar ese equilibrio entre sonidos electrónicos y elementos crudos y acústicos fue muy importante para mí", afirma. "Por ejemplo, si grabo un piano clásico, lo mezclo con batería y bajo electrónicos. Todo tipo de cosas extrañas simplemente sucedieron en la habitación y algunas de ellas hicieron el disco final. Son como pequeños secretos que tienes que escuchar"

Tal y como podemos leer en la nota de prensa que nos ha compartido el equipo de Warner, hay varios temas que trata Portraits: “Hay canciones sobre proyectar tus ideales en otra persona (Portraits), sobre alejarte de los amigos y extrañar los tiempos en que éramos jóvenes y despreocupados (Rain Catchers), sobre tener miedo de bajar la guardia en una relación (Automatic), y la sensación agridulce de darse cuenta de que un tiempo con un ser querido ha terminado, pero pensando: 'No lo pasado tan mal', en lugar de llorar porque se acabó ('Tears'). 'Ruins' es una canción en dos partes, cada una de las cuales son historias opuestas sobre dos personas que intentan salir de una relación... o no”.

La razón por la que se llama Portraits

La propia Birdy ha explicado la razón por la que este nuevo disco se llama Portraits (Retratos): “Capturé diferentes momentos de la vida y examiné cómo me sentí acerca de ellos durante el año pasado y cómo cambiaron mis sentimientos. Una parte son relaciones y otra soy yo pintando cuadros desde la perspectiva de otras personas y escribiendo a través de ellos. Muchas veces he escrito sobre cosas antes de que me sucedieran a mí, lo que suena realmente extraño y remonitorio. No sé si lo escribo y la situación se manifiesta porque lo he escrito, o si de alguna manera inconscientemente sé lo que va a pasar”.

Birdy, de gira por España

Los fans españoles de Birdy tienen que esperar muy poco para poder disfrutar de su directo. La británica estará el próximo 17 de abril en La Riviera de Madrid y el 18 de abril en la Sala Razzmatazz de Barcelona.