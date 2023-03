Spursito: Hablamos de Juan Demonio, su ganador de la Kings League, Shakira, The Last of us o La velada del año

Martí Miras es un creador de contenido que lleva diez años dando el callo y participando en los proyectos más punteros, sobre todo, relacionados con GTA o FIFA. Es más conocido por el nombre de Spursito y ahora tiene su propio equipo en la Kings League que acaba de saber que no llegará a play offs.

Por si fuera poco, acaba de lanzar un libro, Juan Demonio y la operación mafia, con su personaje de Marbella Vice como protagonista.

El año pasado ganó uno de los combates de La velada del año 2 y, aunque tiene claro que no repetiría, sí sabe qué artistas le gustaría ver este año en el Wanda. De todo eso y mucho más hemos charlado con él.

Para alguien que no conozca Marbella Vice y no conozca a Juan Demonio, ¿cómo le explicarías lo que es?

Marbella Vice es un servidor que ha venido de GTA Roleplay en el que diferentes streamers iban entrando a interpretar personajes, a hacer de quienes ellos quisieran y yo pensé en hacer un niño, Juan Demonio, un chaval travieso, un niño que la liara y que al final pudiera darle esa salsa, ese punto de vista diferente y ese personaje diferente que no había todavía en ese servidor. Empecé a interpretar al personaje Juan Demonio y a la gente, la verdad es que le encantó desde el primer día.

¿Alguna vez imaginaste todo lo que iba a dar de sí este personaje?

Yo sabía que iba a gustar porque antes de empezar a rolear ya me lo había imaginado, lo tenía en mi cabeza y sabía que haría gracia, pero no me imaginaba que llegara a ser tantísimo. En su momento, yo desaparecí, en el sentido de que Spursito dejó de ser Spursito y pasó a ser Juan Demonio durante esas semanas e, incluso, después de terminar el servidor. Ha pasado un año y medio y se me sigue recordando muchas veces como Juan Demonio.

¿Y qué tiene ese niño de ti?

Muchísimo, es yo, lo que pasa que mucho menos maduro, pero yo era igual, yo era un demonio.

Pasó de la pantalla al papel, ¿qué supone para ti este libro?

Yo llevo con esto mucho tiempo en la cabeza. Cuando estábamos en el servidor yo ya dije que tenía una idea super chula para seguir con el personaje porque, llegado a cierto punto, el servidor ya no daba para más y no quería quemar el personaje en otros servidores y lo ideal era hacer un libro para que la gente pueda seguir disfrutando de Juan Demonio, pero sin estar en un servidor de roleplay. Era la única forma de mantener vivo a Juan Demonio.

¿Te imaginas a un Juan Demonio creciendo?

No, es imposible, porque Juan Demonio es quien es porque es un niño, si crece, deja de ser él y pasa a ser otra cosa. No crecerá jamás.

¿Quién es el lector potencial?

El libro está escrito para chavales y chavalas jóvenes, entre 12-15 hasta 18, pero es verdad que ha habido veinteañeros y treintañeros que me han dicho que les ha flipado. El personaje que yo interpretaba en Marbella Vice lo seguía gente de incluso 40 o 50 años. Le puede hacer gracia a todo tipo de público que le hace gracia Juan Demonio, aunque el público potencial es el que tiene entre 12 y 16 años.

Cuando el lector potencia tiene una edad tan joven, en plena formación y esponja de toda influencia que recibe, ¿te hace responsabilizarte de lo que escribes?

Sí, totalmente. Siendo Juan Demonio siendo un personaje tan travieso, sé que en ningún momento traspasa límites. Sí que en un momento coge un coche y se pone a conducir, pero no creo que cueste entender que lo hace porque es travieso y es ficción. No creo que ahora ningún niño vaya a robar ahora un coche y se vaya a poner a conducir. Sé a qué público va dirigido y es verdad que es travieso, pero no creo que pueda ser una mala influencia.

¿Cuál es tu momento favorito de esta misión en Lisboa?

No quiero hacer mucho spoiler, pero el final, porque se vuelve a reencontrar con personajes super míticos de la serie. Aunque la gente no haya visto la serie, no pasa nada, porque lo va a entender todo, pero reencontrarse con esos personajes, cuando quizás pensabas que ya no se iban a volver a ver, y al final del libro hay muchos reencuentros.

En esta nueva entrega el tema central es Cuando zarpa el amor de Camela, explícanos esa elección.

En Marbella, uno de los personajes que acompañaba a Juan Demonio es El Calvo, Rogelio, que tiene un gusto musical más antiguo por así decirlo, más tradicional –Juan Demonio es más de reguetón-, pero hay varios guiños hacia Marbella y los personajes que acompañaron a Juan y uno de ellos es ese.

C. Tartana… ¿crees que le gustará?

Sí, es irónico. Le va a encantar. Le voy a mandar el libro.

¿Qué música escucha o escucharía Juan Demonio?

Reguetón, quizás un poco de drill que se está haciendo mayor, más trap. Pero yo le veo escuchando mucho reguetón.

Está enamorado de Karolina que es colombiana y en LOS40 solo podemos pensar en Karol G, ¿tienes alguna similitud?

El nombre seguro. El personaje es uno de estos reencuentros, es un personaje mítico que interpretaba lazypopa en Marbella y es uno de los personajes con los que sí o sí tenía que reencontrarse Juan Demonio. Si le preguntas a ella seguro que te va a decir que tiene mucho de Karol G.

Qué hace @jk_rowling cagada de miedo???? Tranquila, solo acabo de sacar el libro de Juan Demonio… dudo mucho que vaya a superar en ventas al mago de gafas… tú tranquila… no te rayes… — Spursito (@Spursito) March 15, 2023

Karol G, buena amiga de Shakira, ¿se os está permitido escucharla en el coche?

Jajajaja…sí claro, ¿permitido?... a mí nadie me ha dicho nada. Yo el tema lo escucho, las cosas como son y me parece un temazo. Luego ya, lo que representa o no, yo ahí ya no me meto. Igual, por respeto, habría momentos en los que no la escucharía, pero es muy buen tema.

¿Qué música se escucha en el banquillo del Rayo Barcelona?

Ahora tristes, ahora canciones muy tristes. Yo les he intentado meter muchísimo, temas de Myke Towers, mucho reguetón. La canción que más se ha escuchado es una de Myke Towers que tiene con Luigi. Mucho Myke Towers, Eladio Carrión y canciones así para motivar antes de los partidos, pero sin ser música épica. Reguetón motivador. De momento no nos ha funcionado muy bien, quizás para la siguiente probamos otro tipo de música.

Dijiste que para ti la Kings League era un sueño desde pequeño, ahora que lo has vivido, ¿es como lo habías soñado?

Noooo, es mucho mejor. Esto tiene todo lo bueno de tener un club, de tener un equipo y tener un staff… tiene todo lo bueno de jugar al modo carrera del FIFA, sin las cosas malas, que también las tiene, del fútbol tradicional. Estamos en una competición en constante cambio, donde las reglas que no funcionan se cambian, que se proponen nuevas reglas para mejorar… Pensábamos que el mercado de transferencias no iba a ser parecido al de fútbol tradicional, que es una de las cosas más chulas para mí y, al final, lo va a ser. Yo creo que tiene todo lo bueno de ser presidente de un equipo tradicional, habiendo eliminado lo malo. También tiene las cosas malas que no se pueden eliminar como la tristeza de quedar eliminado, eso es así, pero yo me lo estoy disfrutando y está superando mis expectativas y cada vez más. Cada semana se añade algo que lo hace más guay.

Fuiste el primer sancionado, lo estás viviendo al máximo, ¿no?

Mucha gente me ha dicho que no me lo tome así, pero yo estoy yendo a todos los entrenos, me los llevo a cenar, es verdad que lo vivo mucho. Además, soy un tío muy intenso y mucha gente se puede asustar de ser el primer sancionado –no el único, que también han sancionado a Iker Casillas-, y es algo de lo que me cuesta decir que me arrepienta, estoy hasta orgulloso. Soy muy pasional, me lo tomo muy en serio. Entiendo la sanción, pero no me arrepiento para nada.

¿Cuál ha sido tu momento, el que no vas a olvidar nunca?

Por ejemplo, el programa en el que salió Iker Casillas volando como si fuera un ángel, yo creo que ese día no lo voy a olvidar en la vida. Tampoco los días malos. El domingo que nos dejaron fuera del play off matemáticamente tampoco lo voy a olvidar porque estas cosas se te quedan grabadas. Al momento es muy triste, pero con perspectiva y con tiempo lo veremos como algo bonito también porque estas cosas al final también son fútbol y también es competición y también es Kings League y estar triste y estar decepcionado, estar enfadado incluso, es algo que hay que vivir. Estos dos momentos y la primera victoria, que tampoco la voy a olvidar que hicimos un partidazo

Si pudieras fichar a un músico para tu equipo, ¿por cuál te decantarías?

Lo tengo muy claro, Ñengo Flow. No hace falta ni que sepa jugar al fútbol, lo ficharía para que esté ahí, se ría un poco y motive a los chavales.

Volviendo al tema de series, habéis estrenado recientemente Proyecto 176, ¿qué destacarías?

Llevamos dos días, no te puedo hablar mucho de ellos porque estamos en fase arranque. Sí es verdad que, al principio, para darle promo al libro iba a empezar con Juan Demonio y hacer las misiones, pero al final, como no es un servidor de roleplay como tal, decidí cambiarlo a otro personaje y yo creo que puede estar muy chulo. La gente se lo está tomando muy en serio y que intenten sobrevivir y juntarse gente que es muy buena, le da otro punto. Es otra cosa que hasta ahora no se había visto.

Os dejamos la lista definitiva de participantes con todas las incorporaciones.



¿Tenéis ganas de ver la serie de una vez por todas? ☢️☢️☢️ pic.twitter.com/ebHOvMNJzl — Proyecto 176 (@Proyecto176) March 10, 2023

¿Ya te estás planteando otro libro?

No, acabo de salir de este. Si fuera muy bien y a la gente le gusta mucho realmente, estoy seguro que sí, pero acaba de salir Juan Demonio y la operación mafia y es lo único en lo que pienso ahora mismo.

¿Has visto la serie de The Last of us?

A la gente le ha encantado y yo me vi el primer capítulo y no me enganchó. No me pareció mala de decir he perdido mi tiempo, pero no me enganchó y no me la he terminado. Yo no me llegué a pasar el juego y vi la serie y es un tipo de series que no son muy de mi rollo.

El 1 de julio tenemos La velada del año 3, ¿qué recuerdos tienes de la segunda?

Fue una locura, todavía se me pone la piel de gallina cuando hablo de ello. Fue una cosa muy loca. Lo pasé muy mal los días de antes, lo pasé muy bien el día de la pelea y los días de después fueron muy raros porque bajo ningún concepto pensaba que fuera a ganar y al ganar no sabía muy bien cómo reaccionar. Cuando me dieron ganador me puse a llorar porque no me salía otra cosa. Lo recuerdo con muchos nervios y pasándolo muy, muy mal los días de antes. Estaba muy pesimista porque las redes se inundaron de comentarios malos hacia mí y buenos hacia él, al principio, y se me puso en la cabeza. Hay cosas psicológicas que pueden ayudar o joder y el que gana en estas peleas en las que hay tan poco nivel –porque solo llevamos tres meses entrenando- es el que tiene más técnica y supongo que estaba mejor entrenado o tuve suerte y me lo llevé, pero tenía mucho miedo.

A día de hoy, ¿con quién tendrías un combate?

Nadie, nadie. Yo lo he probado y ya está. 1-0 y me retiro invicto, he colgado ya los guantes.

Tú que eres cercano a Ibai Llanos, adelántanos algún detalle de lo que está preparando para esa noche de boxeo.

Se sabe prácticamente todo. Los peleadores. Será en el Wanda. Tema de cantantes y demás, no tengo ni idea y esto os lo prometo. el equipo de Ibai y él suelen ser muy precavidos y no diciendo mucho precisamente para que no se filtre y puedan anunciarlo ellos que es lo bonito.

Si estuviera en tus manos, ¿a qué artistas llevarías?

A Ñengo Flow y luego a Quevedo, hay que llevarle, que este año está muy bien, y quizás a Blessd, el colombiano, hay que traerlo.

Alguna chica tampoco estaría mal.

Hombre, Bad Gyal, a mí me encantaría que cantara Bad Gyal. Espero que me escuchen ahora mismo y pueda cantar porque me fliparía. He estado en un concierto suyo y es una gozada.

¿Ibai Llanos es una especie de Dios para los streamers?

Hombre, supongo que para muchos sí, lo que pasa es que yo hace mucho que lo conozco y para mí es un amigo, es un colega de profesión y es un amigo. Pero imagino que sí. Yo llevo diez años creando contenido y hay muchas veces que no sé la dimensión de las cosas o de la gente y no la llego a entender. Ibai para muchos debe ser un Dios, pero para mí es un amigo. Es como con Piqué, para mí era alguien a quien me hacía mucha ilusión conocer, pero ahora es un compañero de trabajo, un colega con el que comparto proyecto y se pierde un poco la dimensión de la gente con la que tratas cuando estás en estos proyectos.

¿Cómo ves el futuro de la Kings League?

Yo creo que esto irá a más, cada vez más y mejor, cada vez le gustará más a la gente y llegará a más gente. Ojalá en un futuro se pueda mover a otros países y pueda disfrutarlo todo el mundo al que le gusta el fútbol porque el producto es muy bueno. Para que a mí un producto así me entretengo, es difícil, pero de la Kings League, me trago todos los partidos y me flipan.

¿Quién gana la temporada?

Lo tienen muy bien Porcinos, Ultimate Móstoles, Salyans, pero yo creo y quiero, porque me cae muy bien y me parece un tipazo, me gustaría que lo ganara Ultimate Móstoles de DJMariio. Es un crack, es una máquina y me cae super bien y yo ya dije que cuando me eliminaran iba a ir con él.