Quién es Bellakath, la influencer mexicana que ha revolucionado TikTok con ‘Gatita’

Bellakath se ha convertido en una de las protagonistas del momento. Su canción Gatita está arrasando en la plataforma de TikTok. Tanto que son más de dos millones de personas las que siguen a la mexicana para no perderse ni uno de sus vídeos.

Ya la hemos visto junto a Danna Paola en una de sus publicaciones y ahora ha traído su nuevo tema Papi Quiero Perrear. Pero, ¿quién es Bellakath? Te lo contamos.

Su nombre real es Katerinne Huerta. Nació el 5 de octubre de 1997 en Ciudad de México y estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su fama se disparó cuando participó en el reality Enamorándonos, que se emitió en TV Azteca.

Pero ella quería ir más allá y por eso descubrió que lo que verdaderamente le apasionaba era la música. A la vez que crecía su fama en las redes sociales y se ganaba el título de influencer, la mexicana lanzó en 2020 temas como La Gata de la Agrícola Oriental, Cumbiatronik y Lluvia de Micheladas, entre otras.

Pero cuando Gatita llegó a las plataformas, su fama se disparó por completo a nivel internacional y comenzaron a llover los vídeos en TikTok que usaban dicho tema. De hecho, su videoclip acumula más de 119 millones de reproducciones en Youtube. ¡Una locura!

"Una vez saliendo de un evento yo puse una pista y empecé a tararear, y se me ocurrió un corito. Y yo dije: no, está chistoso. Se lo conté a mi productor y me dijo: grábalo, si va a estar padre. [...]Debo confesar que no le tenía mucha fe a Gatita, pero le ha ido muy bien gracias a Dios. Y voy a sacar más reguetón así, de ese estilo, porque ya vi que a la gente le gustó", explica la artista en una entrevista.

Al natural

Bellakath siempre se ha mostrado muy transparente en las redes sociales. De hecho, compartió con sus seguidores un vídeo en el que normalizaba su operación de pecho y glúteos para así demostrar que no todo lo que se ve en Internet es real o natural.

Y tú, ¿cuántas veces lo has dado todo al ritmo de Gatita?