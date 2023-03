Música y flores para celebrar la llegada de la primavera: de ‘Flowers’ de Miley Cyrus a ‘Rosas’ de LODVG

El invierno ha llegado a su fin. Y con ello esperamos poder guardar en el fondo del armario todas esas prendas de abrigo que nos hemos tenido que poner para aguantar el frío con el que hemos dado la bienvenida al 2023. Ahora llega una temporada de color, buen tiempo, esa ropa de "entretiempo" que nunca sabemos cuándo ponernos. Llega la primera y con ella llegan las flores, de todos los colores y formas.

Las flores tienen un lenguaje propio y se suelen relacionar con sentimientos muy fuertes como la amistad, el amor o el respeto. Es por eso que muchos artistas recurren a ellas en sus momentos de inspiración para componer sus canciones. Así que, qué mejor manera de celebrar la llegada de la primavera que recordando algunas canciones que recuerdan estas bonitas plantas en sus títulos.

Un beso y una flor, Nino Bravo

Empezamos por un clásico de la música española. ¿Quién no ha cantado alguna vez Un beso y una flor en un karaoke? La canción de Nino Bravo se estrenó hace más de 50 años y a día de hoy sigue siendo todo un himno.

El valenciano tuvo una trayectoria corta ya que murió muy joven, a los 28 años, debido a un accidente de coche. Aun así, pudo consagrarse como uno de los cantautores españoles más reconocidos de la historia con otros grandes éxitos como Libre o América, América.

Un Beso Y Una Flor

Rosas, La Oreja de Van Gogh

Y de un clásico a otro. En este caso, uno de los temazos de los 2000 que es inevitable cantar a pleno pulmón cada vez que suena. Rosas de La Oreja de Van Gogh es incluso a día de hoy, 20 años después de su estreno, la canción más escuchada del grupo con más de 350 millones de reproducciones en Spotify.

Rosas forma parte del álbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida, el tercer disco que sacó el grupo vasco. Con más de dos décadas de trayectoria y sumando, La Oreja de Van Gogh es una de las bandas españolas más importantes y queridas de los últimos tiempos.

La Oreja de Van Gogh - Rosas (Vídeo Oficial)

Todas las flores, Presuntos Implicados

Esta canción se estrenó también hace más de 20 años, en 1997 pero se sigue recordando como uno de los temas más bonitos y conocidos del grupo Presuntos Implicados en su primera etapa, con Sole Giménez como vocalista.

El tema no envejece y es por eso que ha sido versionado en muchas ocasiones por otros artistas. Si pensamos en Operación Triunfo 2017, seguro que recordamos la interpretación que hicieron Amaia y Ana Guerra de este tema. Muchos habréis pensado también en la escena de la película La Llamada en la que Belén Cuesta versiona el éxito de Presuntos Implicados junto a Anna Castillo.

Presuntos Implicados - Todas Las Flores (gira siete)

Amapolas, Leo Rizzi

Leo Rizzi fue uno de los protagonistas de LOS40 Córdoba Pop del pasado sábado 11 de marzo. Allí cantó una de sus canciones más conocidas, Amapolas. El tema acumula ya más de 140 millones de reproducciones en Spotify.

Amapolas es un canto al amor y la libertad. Según ha contado el propio cantante en alguna ocasión, el tema trata sobre la aceptación de vivir el amor de una forma más libre, sin sentirse atado.

Amapolas - Leo Rizzi (Vídeo Oficial)

Supermarket Flowers, Ed Sheeran

Supermarket Flowers en una de las canciones más emotivas del álbum Divide de Ed Sheeran. Incluso podríamos decir de toda su discografía, ya que trata sobre cómo la madre del cantante se despidió de su abuela al fallecer.

Además, esta canción incluye una bonita anécdota. Y es que la primera intención de Ed Sheeran era no incluirla en el disco, pero lo acabó haciendo por petición de su abuelo después de que el artista la cantara en el funeral de su abuela.

Ed Sheeran - Supermarket Flowers [Official Audio]

Una rosa es una rosa, Mecano

Mecano es sin duda uno de los grupos musicales más importantes de la historia de España. Podríamos nombrar decenas de canciones que se convirtieron en himnos entre los años 80 y 90 gracias a Ana Torroja y los hermanos Cano; pero en esta ocasión el tema va de flores así que no nos olvidamos de Una rosa es una rosa.

La canción forma parte del séptimo álbum del grupo, Aidalai, que publicaron en 1991. Un disco muy especial porque incluye versiones en francés de algunos de los mayores éxitos de Mecano como Hijo de la luna o El 7 de septiembre.

Mecano - Una Rosa Es una Rosa (Videoclip)

Flores en abril, Álvaro de Luna

Álvaro de Luna publicó su primer disco, Levantaremos al sol, hace justo un año; el 11 de marzo de 2022. Una de las diez canciones que componen el álbum es Flores en abril. En este caso, el tema habla más de desamor que de amor.

"No me importa si te vas o si me olvidas. No me importas más, sané esa herida. No vuelvas. Ya no canto letras para ti", canta el sevillano a lo que parece ser un amor que no acabó bien y que por fin pudo superar.

Álvaro de Luna - Flores en abril (Lyric Video Oficial)

Dos gardenias, Antonio Machín

Si Un beso y una flor de Nino Bravo es una canción con muchos años a la espalda, esta lo es todavía más. Dos gardenias, de Antonio Machín, se estrenó en 1963. Hace exactamente sesenta años desde que el cantante cubano-español publicó este tema como parte de su álbum Viva!.

Antonio Machín fue un artista muy exitoso principalmente en la primera mitad del siglo XX, cuya discografía se compone principalmente de boleros y música popular.

Antonio Machín Dos gardenias

Roses, Shawn Mendes

Tampoco podía faltar en este artículo Shawn Mendes con su canción Roses, uno de los temas que forman parte de su disco Illuminate. El canadiense publicó este álbum en 2017, el segundo de su discografía. De hecho, Roses es una canción que solo podemos encontrar en la versión deluxe del disco, en la que el cantante incluyó tres nuevas canciones.

Roses

Flowers, Miley Cyrus

Acabamos este recopilatorio de canciones con una de las canciones más sonadas últimamente. Hace apenas unas semanas, Miley Cyrus le cantaba al amor propio y al poder de las mujeres con Flowers. En apenas dos meses, el single ha conseguido ser número 1 en las listas más importantes del mundo. En la lista de LOS40, Flowers ha conseguido el trono hasta en tres ocasiones.

Miley Cyrus - Flowers (Official Video)

Seguro que ya conocías muchas de estas canciones. ¿Se te ocurre alguna más con las flores como protagonistas? Ahora, a disfrutar de la primavera y qué mejor que hacerlo con música. Por eso no te puedes perder uno de los festivales más importantes de esta época del año. ¡Ya puedes ir calentando motores para LOS40 Primavera Pop! Recuerda, el 14 de abril en Madrid y, el día 15, en Barcelona.