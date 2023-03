Emilia: “Grabar con Wisin ha sido un antes y un después para mi carrera”

A estas alturas, ¿quién no conoce a Emilia? La estrella argentina se ha convertido en una de las cantantes más solicitadas de la industria gracias a temazos como En la Intimidad, Intoxicao o Underground. En España, el fenómeno Emilia también ha llegado, llevando su show a las Ventas de Madrid. Un concierto donde la estrella puso a todo su fandom a bailar y cantar. Para charlar sobre todos sus planes y su nueva música, Emilia ha vuelto a LOS40 Global show con Tony Aguilar.

Sobre su amor por España

Emilia, debido a su trabajo, en el último año no ha dejado de visitar España. La cantante de Intoxicao nos ha asegurado que es una gran amante de nuestra cultura, sobre todo de un apartado de ella: la comida. “Lo que se me ha pegado es comer croquetas y ensaladilla rusa. Ya te digo que me voy a volver con un par de kilos”, ha dicho entre risas. “Es que tenéis una cultura gastronómica espectacular”, ha puntualizado.

Emilia ha continuado explicando que este 2023 va a estar de gira por nuestro país, acudiendo a algunos de los festivales más importantes de nuestro país: “Aquí en España nos recibís con mucho amor. Cuando me regreso para Argentina siempre me preguntan cuándo regreso. Este año estaré en varios lugares. Va a ser una locura. Podré conocerlos a todos”.

Grabar con Lyanno y Wisin: “Ha sido un antes y un después”

Emilia también ha desvelado cómo ha sido trabajar con dos artistas tan importantes como Wisin y Lyanno. Hace tan solo unos días, los tres artistas lanzaron Tu Recuerdo: “Los legendarios. Estoy tratando de dimensionar que he hecho una canción con el verdadero Wisin. Para mi carrera ha sido un antes y un después. Por supuesto, con Lyanno también. Lo rompe siempre. De verdad, que Wisin haya contado con mi presencia ha sido un honor”.

Durante estos últimos meses, Emilia también ha colaborado con uno de los grupos más exitosos del pop latino: Miranda! La estrella argentina ha interpretado una de las canciones más exitosas del grupo: Uno de los dos.

“Les dije que, por favor, quería cantar esa canción. Ese tema salió cuando era muy chiquita y es muy de mi infancia. Lo hice con mucho respeto”, recuerda Emilia.

Sobre su próxima música

“Voy a estar haciendo muchísima más música. Tengo una canción que sale en breve que es muy distinta. De un género en el que no me han escuchado aún”, dice la cantante sobre sus próximos meses. “No puedo contar mucho más que si no pierde la gracia”, termina diciendo.