Alejando Sanz y Lola Flores, nombrados 'Hijos Predilectos' de Cádiz

Cada año, desde 1996, la Diputación de Cádiz organiza el Día de la Provincia, una celebración que recuerda el protagonismo de la población gaditana en la proclamación de la Constitución de 1812. En relación, la Institución Provincial rinde homenaje a las personas y entidades gaditanas con trayectorias ejemplares y que encarnan los valores de la provincia.

Este año, Alejando Sanz y Lola Flores han sido distinguidos como Hijo e Hija Predilecta de la tierra gaditana al considerar que son "dos representantes que nos hacen más grandes y nos enorgullecen a base de talento".

Este lunes, 20 de marzo, tanto Alejando como Rosario Flores, hija de "La Faraona" y que ha acudido para recibir la distinción en nombre de su madre, han vivido una jornada emocionante y, bajo una gran ovación, ambos han subido al escenario para recoger los títulos.

Tanto Alejando como Rosario Flores vivieron una jornada emocionante. / Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images

Sanz, orgullosísimo por esta distinción

El artista internacional ha mostrado su orgullo por esta distinción. "Cádiz para mí significa todo lo que soy. Mi formación, mis recuerdos, donde se formaron todos mis sueños, donde creció mi familia, mi hermano, mi padre. Lo significa todo", ha manifestado con emoción Alejandro Sanz, señalando que su canción Cái, interpretada por Niña Pastori, está inspirada en todo lo que significa para él esta tierra.

Ha agradecido "desde el fondo de su alma" el reconocimiento institucional y ha manifestado que se siente "más privilegiado que predilecto".

"Yo no necesito nada. Ustedes me tienen ya, he viajado solo para decírselo. Denles los reconocimientos a aquellos que se mueren por ser reconocidos y se lo merecen. Yo solo me muero por el privilegio de sentir que aquí se formó todo lo mío, mis recuerdos, mis sueños, mis padres, todo lo demás son papelillos de colores, pero soy más de momentos, todos esos que me hicieron ser quien soy", ha añadido.

El cantante Alejandro Sanz. / Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images

Además, el cantante de Amiga Mía se ha sentido honrado por "la fantasía" de compartir este día con Lola Flores, a la que ha calificado como "una artista con letras grandes, alguien inabarcable en una sola palabra".

Lola Flores "está bailando por bulerías y diciendo 'olé mi tierra'"

Por su parte, Rosario Flores no ha podido evitar emocionarse al recordar a su madre, jerezana de nacimiento y ha asegurado sentirse "muy honrada, orgullosa y emocionada".

Rosario Flores aseguró sentirse "muy honrada, orgullosa y emocionada". / Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images

En su discurso, ha defendido que Lola Flores era "andaluza desde los pies hasta la cabeza y hablaba de Andalucía con un amor, una pasión y una alegría que era irrepetible y no habrá ninguna otra como Lola Flores". "Mi madre desde arriba está bailando por bulerías y diciendo 'olé mi tierra' y yo voy a llevar su sangre y su arte por el mundo entero", ha afirmado Rosario.

Alejandro Sanz tendrá su propio museo

A pesar de que Alejandro Sanz nació y se crió en Madrid, siempre se ha considerado gaditano. Sus padres nacieron en esta provincia andaluza y en ella fue en la que el cantante vivió buena parte de su infancia y su adolescencia, encontrando en Cádiz la inspiración para componer algunas de sus canciones más populares.

Además, ha comentado que tendrá su propia casa museo en la localidad de Alcalá de los Gazules, donde ya tiene una calle con su nombre desde 2019. Será un espacio expositivo que se llamará Alejandro Sanz Experience, en el que se expondrán muchos de los reconocimientos que el cantante ha recibido a lo largo de su exitosa carrera musical, además de objetos personales, primeras ediciones de sus discos y muchas curiosidades más.

"Va a ser muy bonito y tengo muchísimas ganas de verlo abierto". "Hay que hacer la ruta de los museos. El de Lola Flores, el de Paco de Lucía, el de Rocío Jurado y ahora el mío", ha declarado Sanz muy emocionado.