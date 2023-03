‘A New Day has come’: El regreso de una nueva Celine Dion tras “conocer la vida”

El 1 de Enero de 2000, Celine Dion decidió desaparecer del foco público. Necesitaba parar y centrarse en su vida personal. Cuidar de su marido y conseguir un sueño que perseguía desesperadamente: “Era imprescindible. Tuve que tomarme esos dos años. Conocí la vida por primera vez”. Era su mayor reto. El más difícil al que se enfrentaba en sus 32 años. Una Celine completamente diferente reapareció en Marzo de 2002, cuando lanzó el millonario en ventas ‘A new day has come’. “Representa el nacimiento de mi hijo”, reveló entonces la estrella canadiense. Lamentablemente, dos décadas después, la vida ha vuelto a ponerla a prueba.

“No quiero ninguna presión durante una temporada”

En 1999, Celine Dion disfrutaba del apogeo de su popularidad y de un consolidado estatus de ‘superstar’. Y fue entonces, después de casi 20 años en la industria y con ventas que superaban los 100 millones de álbumes, cuando dejó caer la bomba y anunció que se retiraba. Coincidió con el lanzamiento de All the way... A decade of songs (en Noviembre de 1999), su primer 'greatest hits' en inglés. "Deseo no tener horarios, no sentir presión, no preocuparme si llueve o no, solo recibir visitas de amigos y familia, cocinar en casa, intentar realmente tener un hijo. No quiero ninguna presión durante una temporada”, declaró en Billboard.

Celine Dion, en concierto en Montreal, Canada en abril de 1999 con su marido Rene Angelil. / Pool 6500/PONOPRESSE/Gamma-Rapho via Getty Images

El 31 de Diciembre de 1999, en Montreal, Celine dijo adiós con un último gran concierto antes de presionar el botón de ‘pausa indefinida’. Dedicó a su marido la actuación de esa noche agridulce en la que se celebraba la llegada del nuevo milenio. Cerró el show con la canción que su madre había escrito cuando ella tenía 12 años - It was only a dream – y emprendió el camino hacia su sueño.

El reto más difícil

El 1 de Enero de 2000, Celine Dion desapareció de la luz pública y se adentró en una época intensa y complicada de su vida personal. Sin duda, uno de los motivos que impulsaron su decisión fue la enfermedad de René Angélil, su marido y mánager, a quien habían diagnosticado un cáncer de esófago en 1998. Además, deseaba quedarse embarazada. Durante cinco años, la pareja lo había intentado en vano y ahora era su máxima prioridad.

“Tomarse un tiempo de descanso para tener un bebé, formar una familia, cuidar a su marido en su batalla contra el cáncer, someterse a tratamientos de fecundación in-vitro. Era algo así como una telenovela… ‘As Celine’s Worlds Turns’ (Mientras el Mundo de Celine se Transforma)”, escribía subdirector de la revista People Peter Castro. Era un viaje complicado para la cantante. El reto más difícil sus 32 años de vida.

“Una Celine completamente diferente”

En Mayo de 2000, Dion se sometió a dos pequeñas intervenciones de fecundación in-vitro en una clínica de fertilización en Nueva York. Fue suficiente. Cinco meses después, el 8 de Junio de 2000, la pareja recibió las dos mejores noticias, las más esperadas: el cáncer de Angelil había remitido y Celine Dion estaba embarazada. Durante ocho meses y una semana, Dion evitó hacer cualquier cosa que pudiera causar la pérdida del bebé. "Así que no hacía locuras. No salía. No jugaba al golf. No tomaba mucho el sol. No hacía demasiado ejercicio”.

Celine Dion, junto a su marido Rene Angelil y su pequeño Rene-Charles de 6 meses, en 2001. / Pierre Roussel / Getty Images

El 25 de Enero de 2001, un comunicado oficial anunciaba el nacimiento de René-Charles en Florida. “Recuerdo la primera vez que vi a Celine después del nacimiento de René”, comentó Mottola. “Vi a una Celine diferente, a una Celine completamente diferente”.

“Conocí la vida por primera vez”

Y para que esa Celine se convirtiera en una mujer “completamente diferente”, había sido necesario parar: "Era imprescindible. Tuve que tomarme esos dos años.Conocí la vida por primera vez”, confesó la artista. “Y estuve con mi marido, que me necesitaba más que nunca en este periodo de su vida”.

El tiempo de ‘aislamiento’ no impidió que su regreso fuera excepcional. En Marzo de 2002, A new day has come, su primer álbum de estudio en cinco años, se disparó inmediatamente al nº1 de las listas. Celine Dion ocupaba de nuevo los primeros planos y lo hacía con nueva actitud hacia las cosas importantes de la vida: “Los primeros pasos, el primer diente, las pesadillas, una otitis… ser madre. Eso es lo importante. Así que, si puedo hacer ambas cosas, diferenciar la vida de mi hijo, la vida de mi marido, y mientras tanto venir aquí y hablar contigo sobre ello y cantar un par de temas, no puedo ser más feliz”, declaraba en CNN.

“Representa el nacimiento de mi hijo”

El primer single, la potente balada que le daba título, tenía varios significados: "Para mí, representa el nacimiento de mi hijo, poque le he dado vida”, dijo en Billboard. "Obviamente también marca mi regreso con un nuevo álbum. Pero ‘Un nuevo día…’ ha llegado también a las vidas de otras personas porque algo malo ha ocurrido, hemos perdido vidas, ahora hay miedo en nuestro mundo”. Para Dion, el título ‘Un nuevo día ha llegado’, también trataba de infundir esperanza en una nación herida tras los atentados terroristas del 11 de Septiembre de 2001

Según Stephan Moccio (co-autor de A new day has come junto a Aldo Nova) explicó en Songwriter Universe: "Aldo conocía muy bien a Celine y pudo escribir sobre las dificultades que soportó en su intento de ser madre y la inmensa alegría que experimentó con el nacimiento de su hijo. Finalizamos la composición de la canción en una tarde”.

Un nuevo combate

Celine Dion en 2020. / Gotham/GC Images

A lo largo de las más de dos décadas transcurridas desde entonces, Celine Dion volvió a experimentar momentos de inmensa alegría con el nacimiento de sus gemelos, Nelson y Eddy (el 23 de Octubre de 2010), pero también de inmenso dolor. Finalmente, su marido René Angélil, perdió la batalla contra el cáncer y falleció el 14 de Enero de 2016.

Hoy, una vez más, la cantante vive apartada de la música después de anunciar que sufre el llamado Síndrome de la Persona Rígida, una rara enfermedad neurológica que se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares. De nuevo, permanece alejada de los medios mientras combate su enfermedad incurable.