Bizarrap publica un vídeo de su próxima ‘session’ y las redes se llenan de teorías: ¿quién la protagonizará?

Después del éxito de su session con Shakira, muchos están pendientes de los nuevos movimientos de Bizarrap. Y es que sus fans tienen ganas de su próxima session que, tal y como ha avanzado el argentino en las redes, parece que no está tan lejos como imaginamos.

Los usuarios están completamente revolucionados con el vídeo que ha compartido nuestro protagonista en su perfil. Pero, como siempre hace, ha jugado con el misterio y ha sembrado la intriga entre sus fans.

Todo ocurrió este 20 de marzo después de que Bizarrap publicase dicho vídeo en el que se puede escuchar la voz distorsionada del/la protagonista de su nueva session. Al vídeo le acompaña el emoji de la cara tapándose la boca con el dedo y la gorra azul, que imita la imagen representativa del productor.

Como era de esperar, las teorías sobre el artista que le acompañará en su próximo lanzamiento no han tardado en inundar las redes. Se pueden leer nombres de lo más variopintos y con muchos de ellos no tienen ninguna duda. ¿Será Arcángel? ¿Qué hay de Bad Gyal? ¿Se animará a lanzar esa session con C. Tangana que nunca vio la luz? Quizás sea Natti Natasha. ¿Quién sabe? Muchas teorías pero ninguna confirmación, por lo que tendremos que esperar para saberlo.

Lo que está claro es que si Bizarrap publica una pista de su nueva session nos indica que queda muy poco para escucharla. Es una estrategia que lleva empleando con sus anteriores lanzamientos y que estamos seguros que va a seguir con lo próximo que se venga. Hasta la propia Nicki Nicole se ha sumado a la ola de comentarios con un meme con el que muchos se han sentido identificados.

Hace unas semanas, Bizarrap se convirtió en el protagonista de la televisión americana junto a Shakira tras su visita al programa de Jimmy Fallon. Además de entrevistarlos, el presentador los recibió para que sus telespectadores disfrutasen de una actuación única en la que la de Barranquilla lo dio todo con el público presente. No cabe duda de que esta colaboración se ha convertido en un himno internacional que aún le quedan muchas escuchas por reunir en las plataformas digitales.

Y tú, ¿quién crees que va a protagonizar su próxima session?