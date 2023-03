Así es Beatriz Solano, la novia de Rafa Castaño, a la que conoció en ‘Pasapalabra’

“Me acuerdo de todas esas personas que han estado ahí al lado entendiendo que tenía que estar estudiando y dedicando muchas horas a esto: de mi familia, de mi novia…”. Así agradecía Rafa Castaño el apoyo de sus más allegados tras ganar el mayor bote de la historia de Pasapalabra hace unos días. Y es que precisamente su chica se ha convertido en uno de los pilares fundamentales, aunque muchos desconocían que fue el propio concurso el que los unió.

Ella es Beatriz Solano, la presentadora de Antena3 Noticias con la que coincidió en uno de los programas de Pasapalabra en los que él participaba y de la que se enamoró. Esto, según la revista Lecturas, ocurrió en agosto de 2022, que son dos meses después de que el sevillano se incorporase al programa.

Casualidades de la vida, Beatriz, que participaba en su equipo, consiguió 5 segundos extra para Rafa tras adivinar la canción Love Is In The Air. El amor estaba muy en el aire.

Pero, ¿quién es realmente Beatriz Solano? Es una periodista de Pamplona que se graduó en Periodismo y en Comunicación Audiovisual en 2008 en la Universidad de Navarra. Tal y como indica Lecturas, es una enamorada de las fiestas de San Fermín y, de hecho, se encargó de retransmitir los encierros de San Sebastián de los Reyes.

Beatriz llegó a Atresmedia hace trece años. Desde entonces, ha estado informando a los espectadores sobre espectáculos, cultura y el COVID-19 frente a las cámaras de Antena3 Noticias. Ahora tanto Antena3 como la cultura la han unido al chico con el que parece compartir esta nueva etapa de su vida.

Eso sí. Ambos se han mostrado muy discretos con sus vidas personales, ya que no hay rastro de ellas en las redes sociales. Quizás es cuestión de tiempo que se animen a presumir de amor de manera pública.

Un momento histórico

El pasado 16 de marzo se vivió en el prime time un momento histórico. Se emitía el rosco que le daría el mayor bote de la historia de Pasapalabra a Rafa, que ya ha hecho historia en la vida de este concurso. Su contrincante Orestes también ha dejado huella al ser el participante más longevo.

Rafa ahora celebra sus 2.272.000 euros en amor y compañía de su chica Beatriz.