Aitana comparte un adelanto de ‘Los Ángeles’, su nueva canción: “Yo te besaba a escondidas

"I'm sorry, the old Aitana can't come to the phone right now. Why? Oh, cause she's dead!", podría cantar perfectamente nuestra princesa del pop patria en su nueva era musical. La estrella española anunció hace unos días que su tercer álbum de estudio, Alpha, iba a ver la luz próximamente. Lo hizo con un teaser donde la catalana terminaba entrando a un club disco. ¿Qué pasaría ahí?

Aunque todavía nos queda mucho por averiguar de esta nueva etapa musical, cada vez conocemos nuevos detalles. ¿El último? El sonido de uno de los singles de este nuevo disco. Se trata de Los Ángeles y su sonido es una auténtica maravilla. Aitana ha subido un adelanto del audio a TikTok para que todos sus fans empiecen a usarlo en sus vídeos. Una técnica de promoción que llevan haciendo los artistas desde hace tiempo y que da muy buenos resultados.

En los 15 segundos que hemos podido escuchar, Aitana canta sobre una base house unos versos mucho más oscuros que los de la etapa 11 Razones. Y es que parece que la letra va a hablar de un romance prohibido.

Así suena “Los Ángeles”, el próximo single de @Aitanax con el que nos adentra en su nueva era mezclando el sonido pop con la música electrónica contemporánea.



¿Preparadxs para no poder sacaros de la cabeza tremendo temazo? 👼🏼🔥

Así es la letra de Los Ángeles de Aitana

Sin duda, lo que más ha llamado la atención de Los Ángeles de Aitana es la letra. La artista canta lo siguiente:

"Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías. Pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía. Nuestros labios se miran".

Sin duda, unos versos donde la cantante hace referencia a una relación misteriosa. Eso sí, no sabemos si es ficción o ha pasado realmente.

La artista catalana ha decidido ponerle el nombre de Los Ángeles: una de las ciudades en las que más tiempo ha pasado últimamente. De hecho, las primeras semanas de 2023 las ha pasado allí.¿Habrá sido entonces cuando ha grabado el tema?

Sin duda, la canción solo nos ha hecho aumentar más el hype por Alpha. Se viene nueva era de Aitana. ¡Y no podemos estar más dentro!