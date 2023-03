Noan: “Lo bonito es ser un artista de ahora, pero con influencias del pasado”

A los artistas siempre se les dice que hay que tener los pies en el suelo, que sean realistas y no sueñen de más. Bien, pues Noan ha decidido hacer todo lo contrario y poner los pies en el techo, tal y como dice en su nuevo single. Y es que con el gran crecimiento que está experimentando el cantante últimamente, ¡como para no ver sus sueños cada vez más cerca!

El cantante y compositor nacido en Zarautz, País Vasco; pero residente en Asturias ha pasado por la redacción de LOS40 para contarnos todo sobre su proyecto, su forma de componer y las grandes amistades que ha creado a raíz de colaboraciones con otros artistas. Además, Noan tiene muy claro lo que espera cumplir en 2023 y cuáles son sus planes para los próximos meses. Esto es todo lo que hemos hablado con Noan:

Pregunta (P): Antes de adentrarnos en tu música y para conocerte un poco más, tu nombre real no es Noan. ¿Qué significa este nombre artístico?

Respuesta (R): Noan viene de mi infancia. Yo quería crear un nombre con el que de verdad sentirme identificado y que no fuera un nombre al azar que no significara nada. En mi infancia me influencié mucho en Oasis, por ejemplo, me gustaba mucho. Aunque luego no tuviera tanto que ver mi música con Oasis. Y de Oasis el compositor es Noel, Noel Gallagher, y cogí de ahí 'No'. Después yo empecé a tocar la batería y tocaba en un grupo en el que hacíamos funk-rock, y hacíamos canciones muchas veces de los Red Hot Chili Peppers. Y el cantante de Red Hot Chili Peppers me encantaba y es Anthony Kiedis. Entonces cogí el 'No' de Noel y el 'An' de Anthony y lo junté en Noan.

P: Tu nuevo single es Con los pies en el techo, ¿qué mensaje quieres transmitir con esta canción?

R: Con los pies en el techo es una canción de amor pero que tiene un trasfondo que se remota también a mi adolescencia en la que muchas veces tienes muchos obstáculos. Sobre todo en el mundo de la música, te dicen que es muy complicado. Que hay que tener los pies en el suelo y hay que pensar en algo súper formal, que hay que estudiar derecho, medicina, etcétera. De tanto decir que hay que tener los pies en el suelo quería hacer una pequeña reivindicación como diciendo que a veces sí que hay que tener los pies en el techo y soñar.

P: ¿Qué diferencia esta canción de tus anteriores singles?

R: Es una canción con un mensaje más trascendental detrás de lo del amor porque muchas veces me refiero al amor y simplemente es una historia de amor que me ha pasado a mí o a alguien de mi alrededor. En este caso tiene esa historia, tiene más poesía de lo normal, de lo que normalmente suelo hacer y que realmente me encanta porque desde pequeñito me mola mucho escribir letras. También tiene de especial que escribí el título antes que nada, tenía el título y después hice la canción.

P: Normalmente lo haces al revés.

Sí, normalmente me pongo con la guitarra y tengo una idea sobre lo que quiero hablar, pero hago a lo mejor el estribillo entero y después digo: esta palabra tiene que ser el título. Pero nunca cojo una palabra y digo: voy a hacer una canción que se llame así. Eso es más extraño.

Noan - Con los Pies en el Techo (Video Oficial)

P: ¿Con los pies en el techo formará parte de tu primer disco?

R: Creo que sí porque al final son canciones que me representan, que me llenan, que creo que le está molando a la gente que me sigue desde hace mucho tiempo y creo que se merece que esté en el disco.

P: ¿Hay fecha para el lanzamiento del disco?

R: Todavía no hay fecha. Sí que estoy pensando ahora mismo en el siguiente single que voy a publicar dentro de aproximadamente mes y medio. Siempre estoy intentando tener una buena frecuencia a la hora de sacar canciones, aunque no me rayo con eso porque si una canción necesita más tiempo pues espero. Pero sí que estoy centrado en sacar el siguiente single y después de verano se verá lo que hago para el primer disco, que la verdad que quiero currármelo mucho y creo que el primer disco es muy importante.

P: Una vez que salga el disco, ¿harás una gira?

R: Totalmente, hay que hacer una gira de presentación. Ir por muchas salas de toda España por donde se pueda, por donde la gente quiera.

P: ¿Cómo se presentan los meses de verano en cuanto a conciertos?

R: Voy a tocar en varios festivales, tengo ya algunos confirmados. La gente tiene que estar atenta a mis redes sociales porque no puedo confirmar todavía hasta que el festival destape lo que está en negro (risas).

P: ¿Cómo afrontas estos conciertos de festivales?

R: Con muchas ganas, mucha ilusión. Llevo unos cuantos meses sin hacer un concierto, quitando el LOS40 Córdoba Pop que tocamos delante de 18 mil personas. Pero concierto mío como tal tengo muchas ganas de prepararlo a tope.

P: Últimamente has tenido mucho éxito, sobre todo en redes sociales, con tus versiones punk de éxitos como la Bzrp Music Session, Vol. 52 con Quevedo o el Nochentera de Vicco. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto?

R: Al final el estilo pop-punk me define a mí en las canciones que yo hago personalmente y creía muy guay coger una canción que no tiene nada que ver, que es de otro género totalmente distinto y de repente versionarla a mi rollo. Me apetecía hacerlo. Lo hice con la de Quevedo y funcionó súper bien y la de Nochentera ha ido incluso mejor así que súper contento.

Me alegro muchísimo por Vicco y el éxito que está teniendo

P: ¿Te esperabas que se hicieran tan virales?

R: No. Eso nunca se espera. Lo haces porque dices me flipa, me mola. Además, Vicco es amiga mía desde hace unos años. Me alegro muchísimo por ella, por el éxito que está teniendo con su canción y dije: voy a hacer la cover porque la canción es un temazo.

P: ¿Quiénes dirías que son tus referentes musicales?

Yo nací en 1998 y tuve muchos referentes de los años 2000. Toda mi infancia lo he vivido, de grupos californianos como Blink 182, Green Day, Simple Plan, Sum 41, The Offspring... muchos de esos grupos. Y después también he tenido mi influencia española, no solo California. Aunque también he tomado como referencia California en muchas cosas de la estética. Pero referencias españolas como Pereza y El Canto del Loco son grupos que a día de hoy los sigo escuchando. El disco de Animales de Pereza no lo escucho todos los días, pero sí todas las semanas.

P: ¿Y cantantes más actuales?

R: Me sigue influyendo Pereza en Leiva. Porque Leiva me parece uno de los mejores compositores y artistas de España. Y no sé qué decirte. También creo que lo bonito es el ser un artista de ahora pero con influencias del pasado.

P: Como dices, tiene mucha influencia del pop-rock de los 2000. ¿Crees que ahora se hace música como la de esa generación de artistas?

R: Creo que ahora está empezando, como desde hace un año o así, una nueva ola de artistas que sí que reivindican un poco ese pop-rock. Y me encanta. Me encanta que haya artistas que lo estén haciendo y lo hacen genial también. Sí que yo lo veo como algo que yo he hecho siempre y que siempre me ha gustado. No lo hago por ninguna moda ni nada así, todo lo contrario. Lo he hecho siempre y ahora que está empezando a estar un poco más de moda pues me alegro infinitamente. Y me alegro de que cada vez se toque más porque yo también escucho este estilo y me encanta.

Escucho el disco Animales de Pereza todas las semanas

P: ¿Cuál crees que es la diferencia entre la música de este estilo que se hacía en los 2000 y la que hacen los nuevos artistas del pop-rock?

R: Yo la diferencia que veo es que después esos géneros se han mezclado con muchas cosas y hay muchas influencias del trap, del reggaetón, de otros países. También muchos artistas de la nueva ola tienden a tener unas melodías también distintas, las letras son muy actuales. El Canto del Loco no se refería a una cosa de Instagram o de Tik Tok y ahora es muy común que de repente digas una frase como "te he visto las stories".

P: Hace unos meses hiciste una cover de Nunca volverá, de El Sueño de Morfeo; que se convirtió en colaboración con Raquel del Rosario. ¿Cómo pasó esto?

R: Fue brutal porque mi productor, Juan Ewan, fue guitarrista de El Sueño de Morfeo. Y da la casualidad de que yo los escuchaba cuando era pequeño en el coche, cuando iba con mi madre. Y mi madre decía que era una de sus canciones favoritas, Nunca volverá. Me acuerdo perfectamente. Entonces dije bueno, voy a hacer la cover en Instagram y voy a decir a mis seguidores que si pueden mencionar a Raquel. Todos lo hicieron y le llegó a ella, que estaba viviendo en Los Ángeles. De repente me dice mi productor que le acaba de escribir Raquel y le ha dicho que le flipa este chico, que qué guay la versión. Entonces decidimos prepararla, maquetarla. Porque además es muy distinta, la versión que hago yo de Nunca volverá es una balada completamente distinta y la original es un up tempo a morir. La preparamos, se la mandamos, y le gustó tanto que grabó las voces desde Los Ángeles.

Noan, El sueño de Morfeo - Nunca volverá (Videoclip Oficial)

P: ¿Cómo reaccionó tu madre?

R: Me llamó llorando (risas)

P: Tus primeras canciones fueron distribuidas por ti mismo y ahora tienes a una gran discográfica detrás. ¿Qué sentiste al firmar tu primer contrato discográfico?

R: Es una cosa inexplicable. Es un trabajo que llevas haciendo muchos años porque te encanta, te apasiona, es tu sueño. Y sientes que es una especie de sueño cumplido que haya gente que de verdad crea en ti, apueste por ti. Que estés en una discográfica con otros artistas que admiras un montón, entre ellos Leiva. Muy muy feliz.

P: Tienes algunas canciones más baladas como Superpoder y otras más punk como Odio que te quiero, tu colaboración con Paula Koops. ¿Con cuáles disfrutas más?

R: Son cosas distintas. Quizá en un acústico disfruto más de las baladas porque me da por cerrar los ojos y ensimismarme un poco, me transmite más. Cuando es a capela, sobre todo. Pero cuando estás en un escenario un poco más grande. El otro día en LOS40 Córdoba Pop cantando con Paula, saltando, animando al público... creo que tiene su punto guay.

P: Tienes varias colaboraciones con otros artistas. ¿Te gusta trabajar con otras personas?

R: Sí. Yo creo que son cosas distintas que las disfruto de manera distinta. Por ejemplo, la última colaboración fue Me mata(s) con Alex Wall y ahora lo considero mi hermano. Creo que de una canción puede salir una amistad muy buena.

P: ¿Es muy diferente el proceso de crear una canción tú solo a hacerlo con otro artista?

R: Sí. Es bastante diferente porque no es lo mismo estar en tu habitación escribiendo y auto representándote todo el rato con lo que estás haciendo a una colaboración. Muchas veces lo que intentas es que las dos personas estén representadas en esa historia que estés contando. Las ideas hay que ir combinándolas. A veces a uno se le ocurre algo con la guitarra y a otro algo de la letra. A veces lo que se le ha ocurrido a la otra persona no te gusta. Tienes que llegar a un consenso y hay veces que es complicado. Hay colaboraciones que se han caído por no llegar a acuerdos o porque no te mole su rollo y no pasa nada, todos amigos y ya está. A veces es más complicado y otras veces a lo mejor tú estás un poco estancado y de pronto el otro dice una idea, hace que se te active el cerebro y de repente te sale otra idea y haces algo maravilloso.

P: Acabaste 2022 con más de 1 millón de oyentes en Spotify y a finales de 2021 no llegabas a los 400 mil, que es menos de lo que son ahora tus oyentes mensuales. ¿Has notado mucho este crecimiento?

R: Sí. Me acuerdo de los datos de un año para otro y fueron de un millón de reproducciones en todo el año y al siguiente fueron siete millones. Cambió muchísimo. Se nota un montón en la gente que canta las canciones. Si estás en un concierto ya no es cantar para alguien que está con la boca cerrada y se pone a cantar.

P: ¿Crees que eres una de las promesas musicales de 2023?

R: Ojalá. Yo voy a darlo todo para serlo.

P: ¿Qué esperas que sea 2023 para ti?

R: Espero que sea un año especial sobre todo a nivel de conectar con la gente en directo. Vernos las caras mucho más y empezar a disfrutar de todo ese repertorio que empecé a sacar en la pandemia.