Nothing, la marca de tecnología de consumo con sede en Londres a los que todos recordáis por sus productos transparentes, ha presentado una nueva referencia para su catálogo; los Ear (2), unos auriculares totalmente inalámbricos, que vuelven a integrar el icónico diseño junto a ingeniería de élite y lo último en personalización, para ofrecer la mejor experiencia de audio.

Nothing presenta los Ear (2): sus nuevos auriculares inalámbricos

Para presentarlos, la gente de marketing de la compañía ha vuelto a liar a Carl Pei (ex-OnePlus), en este caso para "meterse en la piel" de algunos de los principales youtubers de medio (o al menos en réplicas de sus sets).

Nothing presenta los Ear (2): sus nuevos auriculares inalámbricos

Veamos algunos de los puntos clave que Nothing destacada en sus nuevos auriculares:

Sonido verdaderamente auténtico

Ear (2) cuenta con certificación de audio de alta resolución para una experiencia de sonido inmersiva. La tecnología códec LHDC 5.0 garantiza que incluso los detalles de sonido más finos se escuchen en el estándar líder en la industria, transmitiendo frecuencias de hasta 24 bits/192 kHz a velocidades de hasta 1 Mbps.

Ese driver dinámico de 11,6 mm con un diafragma personalizado que mencionábamos dota a los Ear (2) de un rendimiento acústico mejorado. Se ha incluido un rediseño que combina materiales como el poliuretano y el grafeno con el fin de conseguir frecuencias altas aún más ricas y graves más profundos y suaves. Además, el diseño único de doble cámara crea un espacio más grande para un flujo de aire más suave y un sonido aún más definido.

Conexión dual

Por primera vez con unos nothing, los usuarios podrán conectarse a dos dispositivos simultáneamente y cambiar sin problemas entre reproducir música o recibir llamadas. Por ejemplo, si un usuario está escuchando música en su portátil y recibe una llamada en su teléfono, Ear (2) alertará de la llamada entrante automáticamente. De esta forma, se puede responder la llamada fácilmente usando el control de presión del auricular, y cuando finaliza la llamada, los auriculares reanudarán automáticamente la reproducción de música desde el portátil.

Perfil personal de sonido

Cuando se empezó a diseñar los nuevos Ear (2), Nothing se propuso crear un dispositivo de audio que pudiera satisfacer todos los requisitos de audio de cada individuo. De esta forma, la compañía ha conseguido que los Ear (2) permitan a los usuarios crear un perfil personal de sonido acorde a su capacidad auditiva. Después de realizar una prueba de audición a través de la aplicación Nothing X, Ear (2) ajusta los niveles del ecualizador en tiempo real para que coincida con la audición del usuario y conseguir una experiencia auditiva totalmente adaptada.

Tecnología Clear Voice

Para que las llamadas se escuchen perfectamente, Ear (2) cuenta con la mejor tecnología Clear Voice que ha desarrollado Nothing hasta la fecha. Con tres micrófonos de alta definición en cada auricular y un algoritmo inteligente de reducción de ruido que puede filtrar más de 20 millones de muestras de sonido, Ear (2) puede eliminar el ruido de fondo y mejorar la voz del usuario durante las llamadas en tiempo real.

Cancelación de ruido activa

Ear (2) está diseñado con la mejor tecnología de cancelación de ruido que ha desarrollado Nothing hasta ahora, logrando hasta 40 dB de reducción de ruido. Además, ahora cuenta con el modo de cancelación de ruido activa personalizada que se adapta a la forma exacta del canal auditivo del usuario, y el modo adaptativo que ajusta automáticamente y en tiempo real el nivel de reducción de ruido según el entorno en el que se encuentre el usuario. Con todos estos modos, Ear (2) ofrece una experiencia óptima de cancelación de ruido acorde a las preferencias del usuario.

Rendimiento mejorado

Ear (2) puede ofrecer hasta 36 horas de reproducción de música después de una carga completa (con la cancelación de ruido activa apagada). Con carga rápida, puede ofrecer hasta 8 horas con una carga de 10 minutos. Ear (2) también admite carga inalámbrica de hasta 2,5W y puede invertir la carga en dispositivos compatibles como Nothing Phone (1).

Ear (2) está diseñado para afrontar las necesidades diarias con una certificación de resistencia al agua IP54 para sus auriculares, mientras que el estuche de carga es IP55 para mayor tranquilidad.

Para una experiencia de usuario más cómoda y precisa, Ear (2) tiene controles de presión para evitar toques accidentales y la incomodidad de tocar el canal auditivo. Los usuarios pueden saltar pistas, cambiar entre los modos de cancelación de ruido y ajustar el volumen, todo con solo presionar. Los controles se pueden personalizar en la aplicación Nothing X, disponible para descargar desde Google Play Store y App Store.

Conexión rápida

Ear (2) admite Google Fast Pair en dispositivos Android y Microsoft Swift Pair en dispositivos Windows. Una vez conectados al Phone (1) en modo de juego, los auriculares activarán automáticamente el modo de baja latencia para una experiencia de juego mejorada. Para los usuarios que no tengan el Nothing Phone (1), tendrán que activar manualmente el modo de baja latencia en la aplicación Nothing X.

Como veis, no todo es un diseño atractivo en estos nuevos Ear (2), hay tecnología de vanguardia tras ellos y eso hace que aumenten las ganas que tenemos de ponerlos a prueba.



Los Ear (2) tendrán un precio de 149 euros y estarán disponibles en nothing.tech a partir de este miércoles 22 de marzo.