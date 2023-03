Antonio Vega, Janet Jackson, Avril Lavigne, Bruno Mars… y sus Nº1 para el recuerdo esta semana

Parece que fue ayer cuando Formentera, la canción que cantan a medias Aitana y Nicki Nicole, llegó al número uno de LOS40. Todavía la tenemos fresca en la memoria. Pero efectivamente, fue el 12 de marzo de 2022 cuando este tema, una de las colaboraciones más sonadas de la temporada pasada, que además logró ser cinco veces platino por el conjunto de sus ventas y descargas, coronó la lista. Con este single arrancamos esta semana La Máquina del Tiempo dispuestos a descubrir qué canciones lideraron el chart a mediados de marzo algunos años atrás.

Otra colaboración consiguió el primer puesto hace cinco años: Corazón, de Maluma y el brasileño Nego do Borel. Estaba incluida en el álbum F.A.M.E. del colombiano. Bien distinto fue el número uno de hace diez años, el 16 de marzo de 2013. Hablamos de Locked out of heaven, de Bruno Mars, que ya había estado en lo alto dos semanas consecutivas en febrero, sumando así la tercera. Solo Wrecking ball, de Miley Cyrus, lo superó ese año en semanas como número uno (estuvo cinco). Recordemos que Locked out of heaven pertenecía al disco Unorthodox jukebox y se situó en la primera posición de los más vendidos en Estados Unidos.

La canadiense Nelly Furtado resistió en el número uno en 2008 con Say it right, con la ayuda en la composición y la producción de Timbaland. Compatriota de Nelly es Avril Lavigne, quien se colgó la medalla de oro de la lista el 15 de marzo de 2003, hace veinte años, con Sk8er boi. Junto con Complicated, fue el mayor éxito en la carrera de esta por entonces jovencísima cantante y compositora de punk-pop. Tal fue el impacto del tema, del que se vendieron más de dos millones de copias en todo el mundo, que incluso Paramount Pictures barajó la posibilidad de realizar una película basada en la canción.

La siempre genial Janet Jackson, de quien hace tiempo que no sabemos nada, fue número uno el 14 de marzo de 1998, hace veintinco años. Desde que publicase su último álbum, Unbreakable, en 2015, ha participado en varias películas, editado un libro de autoayuda, producido un documental sobre su vida y emprendido una gira mundial. Concluimos la mirada al pasado con el número uno de 1993, hace treinta años. Tras su etapa en Nacha Pop, Antonio Vega había debutado en solitario y logró con El sitio de mi recreo uno de sus mayores éxitos. Se lanzó primero como parte de un recopilatorio de igual título que mezclaba canciones de Nacha Pop y algunas en solitario, y más tarde en su álbum de 1994 Océano de sol. Siempre resulta una delicia escuchar al añorado cantante, guitarrista y compositor, fallecido en 2009.