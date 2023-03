Anitta publica los requisitos obligatorios para asistir a su 30 cumpleaños: “Si no te gusta, no vengas”

Una no cumple 30 años todos los días y, precisamente por eso, Anitta quiere tirar la casa por la ventana para que su fiesta sea un evento que recordar en los años venideros.

La brasileña celebrará el próximo 30 de marzo una nueva vuelta al sol rodeada de amigos y familiares que, si ponen de su parte, disfrutarán como auténticos benjamines en un parque de bolas infantil.

La artista está ultimando los preparativos de lo que será su bienvenida a la treintena. Una celebración que, a todas luces, parece que tendrá lugar este viernes en São Paulo (y podría durar todo el fin de semana) y cuyos invitados deberán cumplir una serie de requisitos obligatorios, sin excepción.

A través de sus stories de Instagram, la intérprete de Envolver ha compartido las tres reglas indispensables para poder asistir, con un importante recordatorio: "Si no te gusta, no vengas".

El código del 30 cumpleaños de Anitta

La primera condición de todas ellas es "No traer +1"; es decir, no es una invitación doble. "No quiero una fiesta rodeada de gente que no conozco. Te he invitado a ti, no a tus amigos. Si no sabes venir solo, quédate en casa", ha apostillado.

La segunda petición de Anitta es "No hacer fotos ni vídeos", y ella misma explica por qué: "No he invitado a nadie para publicar contenido en Internet, solo para pasárnoslo bien. Si quieres hacer eso, busca otras fiestas que tendrán lugar a lo largo de este año".

Y la tercera y última, pero no por ello menos importante: "No molestar a los famosos ni a otras personas atosigándolas al oído sin parar".

Después de publicar estas reglas, la artista se quejó de las constantes llamadas que recibió de sus amigos y conocidos que le consultaron si podían asistir con sus parejas. "Hay gente criticándome porque pongo las reglas en mi story. No voy a mirar más el teléfono hasta que acabe la fiesta, señaló en un vídeo.

Añadió, además, que "si alguien no puede venir solo, que contrate un terapeuta". E incluso fue más allá, porque se mostró firme al declarar que avisaría a seguridad para que agarrase del brazo y expulsara de la fiesta "si a alguien se le ocurría hacer alguna foto o vídeo con su teléfono móvil".