"Cristiano y yo no somos materialistas": el comentario de Georgina ('El Hormiguero') que ha mosqueado en redes

El Hormiguero de Pablo Motos recibió en la noche del miércoles a una estrella difícil de seguir, alguien que no suele pisar los platós de televisión pero que tiene dos temporadas en Netflix de un documental sobre su prpia vida: Georgina Rodríguez.

La influencer y pareja de Cristiano Ronaldo pisó el formato de Antena 3 para promocionar la segunda entreda de su reality Soy Georgina, que se estrena este viernes 24 de marzo. Se trata de una nueva entrega en la que ella misma ha asegurado que "se van a identificar conmigo".

"No somos materialistas"

Entre los diversos temas que trataron el presentador y la empresaria nacida en Argentina, como el rodaje de la serie documental, una de las charlas se centró en una de las mayores excentricidades que se conocen de Georgina; sus carísimos regalos.

Recordemos que en el último presente que le hizo la empresaria al futbolista por su cumpleaños fue un coche, pero no uno cualquiera, sino un Rolls Royce valorado en 330.000 euros. Algo que ha asegurado que no volverá a hacer porque "no es original".

Pero en el último cumpleaños de la influencer, Cristiano no tiró de billete, sino de disponibilidad y le regaló "su tiempo" para pasarlo con ella, ya que, como explicó Georgina en El Hormiguero, esta fecha siempre suele coincidor con partidos: "Paso muy pocos cumpleaños con él".

Eso sí, la empresaria y modelo también lanzó una lanza a favor de su pareja y quiso desmentir una de las opiniones que se ciernen sobre el jugador del Al-Nassr F. C.. "Él tampoco es muy materialista", soltó ella con firmeza antes de añadir: "No somos materialistas".

Así se conocieron Cristiano y Georgina

En este mismo hilo de la conversación, Pablo Motos quiso desentrañar una de las partes más llamativas de la historia de Cristiano Ronaldo y Georgina; cómo se conocieron realmente.

La influencer reconoció que aquel día que le vio entrar por la puerta de la tienda de Gucci en la que ella trabajaba de dependienta, sintió que fue "amor a primera vista". "Cuando le vi, era tan gupoa que hasta me daba vergüenza mirarle", añadió.

Aquel día, por cosas del destino, Georgina estaba cubriendo el turno de un compañero, ya que ella tendría que haber salido antes. Fue justo cuando ella salía del trabajo, cuando entró el que es ahora el padre de sus hijos. "Y...mariposas", añadió.

Pero esa no fue la primera vez que hablaron, sino que fue en un evento de moda y, en palabras de la propia influencer, fue el futbolista quien "le tiró la caña" a ella.

Lo que no sabemos de Cristiano

El famoso futbolista nunca ha asistido a uno de los programas más conocidos de la televisión, por lo que Pablo Motos estaba ansioso por saber qué es lo que nos estamos perdiendo de este jugador.

Por ello, su pareja dio algunas de las claves sobre cómo es la estrella del fútbol en la vida real. "Es maravilloso, es un padre de 10; un hijo 10...hermano, amigo, pareja, jefe, empleado...es maravilloso en todos los sentidos. Muchas veces lo miro y pienso 'Jolín, qué afortunada soy'".

De esta forma, la empresaria, modelo e influencer, admitió sentirse orgullosa y afortunada de haber sigo "la elegida" por el que es uno de los mejores futbolistas del mundo.

Las redes reaccionan

Los usuarios de Twitter no se mostraron muy bondadosos con la invitada de la noche y no dudaron en tirar de ironía y cierta tristeza ante los comentarios de Georgina Rodríguez sobre su "ajetreada vida" o sobre lo poco materialista que se considera.

Pero uno de los comentarios más hirientes para la audiencia fue el de sentirse "la elegida" por Cristiano.

Georgina Rodriguez, descripción perfecta de lo que significa tener dinero hasta dar asco😂 #GeorginaEH — jose LP (@joseluzon6) March 22, 2023