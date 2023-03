Terelu, cansada de la persecución a su madre María Teresa Campos: “Lo que hay que hacer es respetarla”

La familia Campos está cansada de que la prensa intente fotografiar a María Teresa durante el delicado momento de salud que está atravesando. Las hijas de la periodista quieren proteger su imagen pública y conservar el recuerdo de su madre durante sus días en activo en la televisión.

"La situación de mi madre no es para tratarla públicamente y merece el respeto y la intimidad que debe tener con la edad que tiene y las condiciones en las que está", confesaba Terelu a los medios de comunicación tras la capilla ardiente de Laura Valenzuela. Y es que la presentadora de programas como Qué tiempo tan feliz fue una de las grandes ausentes al funeral, ya que sus hijas decidieron no contárselo, como bien ha revelado Carmen Borrego: "No se lo hemos dicho porque en estos momentos no es conveniente. Ella no puede hacer nada porque lo primero que diría sería 'llevadme' y no creo que esté en condiciones de estar ahora mismo aquí".

"Es una señora anciana y enferma"

Hace dos días, con motivo de la celebración de los Premios Fearless 2023, Terelu volvió a hacer hincapié en la cruda situación en la que se encuentra su progenitora, que ya tiene 81 años. "A mi madre lo que hay que hacer es respetarla, no perseguirla para hacerla una foto. Que los compañeros directores de revistas no compren fotos de señoras enfermas y ancianas. Y nada más", repetía a Europa Press emocionada tras ser reconocida por visibilizar la lucha contra el cáncer en mencionada gala.

Estas declaraciones llegan después de, que a principios de febrero, algunos medios de comunicación de nuestro país inmortalizaran a María Teresa llegando al cumpleaños de una de sus nietas al poco tiempo de recibir el alta hospitalaria del hospital de La Luz de Madrid. Durante la pasada Nochevieja, la mujer sufrió una caída en casa que provocó su visita a la clínica para someterse a algunas pruebas. Las imágenes mostraban un importante "bajón físico"; un deterioro más visible de forma externa que interna, algo normal debido su avanzada edad.