La nueva Anne Igartiburu: de su debut en la ópera, a su giro radical en ‘Tu cara me suena 10’

Desde el pasado mes de enero, Anne Igartiburu ha empezado una nueva vida más allá de TVE, la que había sido su casa desde 1997.

La vasca ha sido uno de los rostros más habituales de la cadena pública desde que empezara a presentar Corazón, para después seguir con ¡Mira quién baila!, +Gente, entre otros formatos.

Pero si algo la convirtió en eterna fueron sus despedidas y bienvenidas de año en las Campanadas que condujo durante 18 años en el ente. Hasta que el pasado mes de diciembre se anunció que ya no estaría en ellas.

Nadie es imprescindible, aunque así lo creíamos los espectadores en el caso de Anne y el fin de año de La 1. A partir de entonces, la presentadora ha apostado por abrirse un nuevo camino en el que la estamos conociendo y aún queda por descubrir facetas de ella que no sabíamos.

De los medios tradicionales, a los nuevos

La primera decisión que tomó Anne fue pasar de dar las Campanadas durante años en la televisión, a hacerlo junto a Ibai Llanos y Ramón García en Twitch.

Una apuesta por los nuevos medios que ya llevaba haciendo desde hacía tiempo en sus redes. Y es que Anne hace entrevistas, charlas y directos desde su cuenta de Youtube e Instagram para hablar con expertos sobre temas más emocionales que no solía tratar en televisión.

Su nueva faceta en la ópera y en 'Tu cara me suena 10'

"Eso tantas veces escuchado de “salir de la zona de confort”. Retarte, probar… no sólo a algo que no has hecho nunca, sino también a tus nuevas sensaciones (...) es cuando te das cuenta de que la mejor forma de disfrutar y aprender es dejándote llevar por todo lo bueno que puede llegar y a lo que nunca te atreviste a dar la bienvenida", decía en una publicación de Instagram y es por lo que ha apostado todo.

Así, la vasca ha debutado en la ópera: "Hay una ópera en el Teatro Real que se llama La nariz de Shostakóvich que al final hay un rol de presentadora, un papel interpretativo en el que salgo yo", confirmaba.

A la vez que le anunciaban como nueva concursante de Tu cara me suena 10 junto a Alfred García, Agustín Jiménez, Jadel, Merche, Miriam Rodríguez, Josie, Andrea Guasch y Susi Caramelo. Un reto que también sorprende porque nunca la habíamos visto cantando y bailando.

Por lo que todo indica que fuera de TVE hay mucha vida para Anne porque se atreve con todo.