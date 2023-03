Escenas post-créditos ‘John Wick 4’: ¿Cuántas tiene y qué significan realmente para el futuro de la saga?

Le ha costado esfuerzo, energía y, sobre todo, aguantar más de un golpe; pero John Wick ya ha estrenado su cuarta entrega. Esta nueva aventura con tintes de desenlace ya está en cines de todo el mundo, y con ella, la posibilidad de ver la película con más acción de toda la saga.

La saga lleva viva desde 2014, cuando se estrenó la primera entrega; y 9 años después ya tenemos una cuarta entrega con más esencia a la franquicia que nunca. En esta ocasión, Wick por fin le planta cara a la Alta Mesa en una persecución que vuelve a llevarle a varias partes del mundo.

Pero viendo este último estreno muchos se pueden hacer la misma pregunta: ¿Tiene escenas post-créditos? Las anteriores aventuras del antihéroe no contaban con ningún avance —y eso que podía haber explotado bastante la faceta del cliff-hanger con todos los finales que ha dejado cada película—, aunque en esta ocasión sí tiene una breve secuencia que dice mucho más de lo que parece.

Antes de continuar leyendo, avisamos: las siguientes líneas contienen SPOILERS significativos de John Wick 4, por lo que si aún no la has visto y no quieres saber lo que pasa, no sigas. Si te da igual o quieres saber qué pasa después de la película, te lo contamos.

La escena post-créditos de John Wick 4

Tras ese final que deja a John Wick postrado en unas escaleras parisinas —algo de lo más irónico, teniendo en cuenta lo que le ha costado subirlas—, para después despedirle como "Amado esposo" en una de las escenas más críticas de toda la saga; hay una sorpresa después de esos largos créditos, por lo que no hay que levantarse de la butaca hasta el final.

Puede que muchos esperasen que Wick volviera al ruedo, algo que no sería demasiado extraño: ha sobrevivido a disparos, atropellos e incluso a una caída desde lo alto de un edificio neoyorquino. Sin embargo, el desenlace de la película reafirma su condición cuando el personaje que vuelve a aparecer en pantalla no es el de Keanu Reeves, sino el de Rina Sawayama, Akira.

La hija del aliado de Wick, asesinado por el mercenario Caine, sigue sedienta de venganza, por lo que no duda en librarse una. Cabe recordar que la deja vivir, aunque un veterano como él sepa perfectamente que eso puede ser su propia sentencia de muerte. Y todo apunta a que así será.

Puede que esta escena no solo signifique la inminente muerte de Caine, sino la prueba de que el universo John Wick ya no contará más con John Wick. Parece que Akira es una digna sucesora, aunque pase lo que pase, aún queda por ver Ballerina. La próxima película de la franquicia tendrá a John Wick en su reparto —por lo que muy posiblemente se ambiente antes de la saga original—, y a Ana de Armas como protagonista.

Independientemente de los planes de la saga, aún queda John Wick para rato. Y en cuanto a su sucesora, habrá que ver si Akira o Ana de Armas cogen el testigo de una quinta entrega... O, como podría ser pefectamente, Wick ha aguantado los disparos y vuelve a estar listo para repartir a sus enemigos tal y como lleva haciendo varias entregas.

John Wick 4 ya está en cines.