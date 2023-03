¿Quién es Jadel? El concursante de 'Tu cara me suena' que ya demostró su dotes musicales en el 'Número Uno'

Ya se ha conocido la lista de todos los concursantes de Tu cara me suena y entre sus nombres figura el nombre de Jadel, un artista canario con mucha personalidad que saltó a los focos televisivos tras su participación en el Número uno, aunque no sería hasta conocer su historia de amor con Ana Guerra cuando su nombre empezó a escucharse por todos lados.

Es cierto que Jadel trató de ser discreto pero su compañera Ana Guerra no se lo puso nada fácil, ya que pronto salió a la luz que ambos eran pareja. Durante la participación de ella en Operación Triunfo, todos descubrimos de una forma muy natural que ambos mantenían una relación sentimental. Para ello, hay que remontarse a 2017, cuando Ana Guerra, entre lágrimas, recibía la salvación de los profesores, tras ser nominado por el jurado.

En ese momento, Noemí Galera le preguntó por qué estaba tan emocionada: "Me ha mandado un audio mi novio", decía la concursante, "¿Jadel?", preguntaba la Directora y así desvelaba la identidad de su pareja. Su relación duró cerca de tres años hasta que Ana Guerra dio el paso de romper con el que era su pareja.

Pero es posible que los que no han seguido muy de cerca este formato se pregunten ¿quién es realmente Jadel?

Conocido en la tv española y británica

Javier Luis Delgado alias Jadel es un joven artista tinerfeño que se dio a conocer en el talent show musical El Número 1, del que fue ganador. Antes de esto, participaba en un espectáculo tributo al grupo británico Take That en Benidorm, banda con la que ha girado por toda la geografía española así como por el extranjero.

Pero el talento de Jadel no queda ahí. Además de su proyecto homenaje a Take That, el artista canario tiene una gran sensibilidad pop capaz de engarzar varios estilos musicales como el R&b, el funky o la salsa. Su toque latino es indispensable pero es que además de cantante, Jadel compone sus propias canciones.

En 2011 publicó singles como Solos tu y yo y Perdono, ambos pertenecientes a su disco Dentro del alma. Perdono es un tema de gran calado sentimental en el que homenajea a su abuelo recién fallecido.

Como mente inquieta y enamorado de la música nos ha regalado varias versiones muy chulas de éxitos pop internacionales como esta de We found love de Rihanna o esta del Just the way you are de Bruno Mars (spanish version).

En la primavera de 2014, Jadel lanzó su single Dile que tú, una canción de pop latino que nada que tiene que envidiar a éxitos de artistas consagrados de la música latina como Marc Anthony, por mencionar alguno.

Cinco años después publicó su siguiente álbum bajo el nombre de Vivo y en el que la canción de María consiguió ser todo un éxito. Ya en 2020 sorprendió con la publicación de varios singles Libertad, Regalo y Nada.

Desde entonces también lo hemos visto participar en festivales como el histórico Primavera Pop y ha sorprendido como imitador en Tu cara me suena. Aunque ahora es en este último formato donde le veremos con mayor frecuencia, ya que es uno de los concursantes confirmados.