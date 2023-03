Vicco, Miley Cyrus, Rosalía, Shakira y Karol G prometen animar la lista el primer sábado de primavera

Este sábado regresa #Del40al1CocaCola en su primera edición de esta primavera. Nuestra misión principal es repasar la nueva lista de LOS40 y descubrir, a las dos de la tarde (una en Canarias), cuál es el número uno. Hace siete días la canción que llegó a la primera posición fue LLYLM, de Rosalía. La catalana aspira, por tanto, a revalidar su liderato. En el segundo puesto quedó Miley Cyrus con Flowers, single que ya ha sido tres veces número uno. Si recuperase la posición de honor sumaría una cuarta, algo que no ocurre desde 2021 con Todo de ti, de Rauw Alejandro. Vicco cierra actualmente el podium con Nochentera, que también ha sido número uno. No menos favoritos son Bizarrap y Shakira (#4), Karol G (#5) y Quevedo con Myke Towers (#6); de estos tres, solo La Bichota aún no ha tocado techo con Cairo.

Pero es que Karol G, lo mismo que Shakira, pueden poner patas arriba la lista este sábado, ya que son candidatas con TQG, uno de los sencillos de los que todo el mundo habla en estos días y que más récords están batiendo. Recuperamos la intriga de semanas pasadas en las que se esperaba lo mejor de los candidatos, que no nos defraudaron y debutaron en posiciones muy altas. También se postula a encontrar hueco en la lista el joven Hilario con Lagunas, un artista sevillano que nunca antes ha paseado por el chart. Aún podéis apoyar a estos candidatos con el HT #MiVoto40.

Como invitado de lujo tendremos a Tiago PZK, que está en lista con Traductor, junto a Myke Towers (ha llegado hasta el #11 en su mejor semana). El argentino charlará con Tony Aguilar y dará su Voto VIP a su canción favorita de las 40 que integran la clasificación.

Por votar en antena (900 35 40 40) regalaremos lotes de merchandising de la película El imperio de la luz; incluyen camiseta, taza, libreta y bolsa de tela. Celebraremos así el inminente estreno en cines de este filme dirigido por Sam Mendes, que fue nominado a los Oscar, los Globos de Oro y los BAFTA. Además, presentaremos nuevos candidatos, escucharemos algunas de las novedades más calientes de las publicadas esta semana, recordaremos antiguos hits de la lista en La Máquina del Tiempo y os acompañaremos con altas dosis de energía positiva en este primer sábado de la primavera. ¡Hasta el sábado!