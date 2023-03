'Las ventanas de mi alma', el disco más personal y autobiográfico de Luz Casal

Se ha hecho esperar, pero Luz Casal regresa con un nuevo disco, el más personal y autobiográfico de su carrera. Cinco años después de lanzar su último material inédito, la cantante regresa con Las ventanas de mi alma.

El álbum, que ha sido grabado en los estudios La Casa Murada, en Banyeres del Penedès (Tarragona), cuenta con la producción de Paco Salazar, Paco Trinidad y la propia Luz Casal, sale hoy a la venta.

En este nuevo disco, Luz explora nuevos sonidos y aborda asuntos de actualidad para ofrecer un álbum arrebatador. Está compuesto de doce temas que oscilan entre el rock y los sonidos más clásicos, que representan las emociones y los deseos de la cantante y que están llamados a ampliar la enorme lista de éxitos de la artista gallega, una de las voces más inconfundibles del panorama musical europeo.

Las ventanas de mi alma supone una inyección de esperanza; Luz tiende la mano en cada canción, ofreciendo salidas en medio de la oscuridad. Así lo anticipaba en el primer sencillo del disco, Hola, qué tal, una muestra de optimismo, resultado de las más de dos mil llamadas que hizo durante el confinamiento a quienes se lo pedían en busca de aliento y consuelo.

Luz Casal - Hola, Qué Tal (vídeo oficial)

Algunas de las charlas la marcaron especialmente. "Sobre todo en las que veía que esa persona, en muchos casos gente muy joven, estaba desesperada y pensando en quitarse de en medio. Eso fue lo más duro", ha declarado Luz en una entrevista para la agencia EFE.

"El título es adecuadísimo, porque muestra mucho más de mí de lo que he mostrado hasta ahora", ha explicado la artista. Además, cuenta que ya antes de la pandemia había esbozado algunas de las ideas sobre las que quería trabajar, como Suave es la noche o Antes que tú.

Pero fue ese período "tan anómalo y duro" por la pandemia lo que terminó de moldear tanto la forma como el espíritu de este trabajo. "La pandemia para mí supuso estar concentrada un período largo. Reconozco que me distraigo mucho y eso a veces me crea un embrollo del que no sé salir", declara la artista.

La cantante de 64 años presume de que este álbum aporta "textos y emociones que tienen que ver con el ser íntimo", el suyo y el del oyente, como un abrazo empático. "Subirme a un escenario responde a una necesidad de contacto con la gente. Por mis circunstancias personales y profesionales tiendo a estar sola de manera muy armoniosa, pero siento la necesidad de saber qué le pasa a quien tengo enfrente y de que valgo para algo más concreto que solo para que el otro me escuche", confiesa.

A pesar de llevar cinco años sin publicar canciones nuevas, en 2022 lanzó el que fue su primer disco en directo, Solo una noche, grabado durante el concierto que ofreció en el verano de 2021 en la Plaza del Obradoiro de la ciudad de Santiago de Compostela junto a la Real Filharmonía de Galicia.

A lo largo de su carrera, la cantante ha recibido numerosos galardones, como la Medalla de la Artes y las Letras de Francia, un Grammy Latino honorífico, la Medalla Internacional de las Artes de Madrid, el Premio Nacional de las Músicas actuales, el Goya a la Mejor Canción y medallas de oro de ciudades como Madrid y París, además de recibir, el pasado año, el Premio Ondas a toda su trayectoria.