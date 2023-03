Escucha 'Fighting Myself', canción inédita de Linkin Park

Mañana se cumplen exactamente 20 años desde que la banda estadounidense Linkin Park publicara su disco Meteora. Para festejar el vigésimo aniversario del que fue el segundo álbum de estudio del grupo, el próximo 7 de abril van a lanzar una reedición especial del disco, donde también incluirán material inédito.

Hoy el grupo ha dado a conocer Fighting Myself, una canción nunca antes escuchada y que fue grabada en aquella época para incluirla en el disco, pero que finalmente se quedó fuera de la versión final del álbum. Fighting Myself cuenta con la voz de Chester Bennington, el desaparecido vocalista de la formación, y versos de rap de Mike Shinoda.

Esta canción inédita hará las delicias de los fans más nostálgicos de la banda y está ya disponible en todas las plataformas digitales.

Fighting Myself [Official Audio] - Linkin Park

El primer avance de ese material nunca visto hasta el momento llegó el pasado mes de febrero con Lost. "Lost, es una canción nunca antes escuchada de los archivos de Meteora", escribió la banda en Twitter. También, Mike Shinoda, líder de la formación, declaraba estar muy satisfecho con la publicación de ese nuevo tema. "Encontrar Lost fue como encontrar una foto favorita que habías olvidado haber sacado, como si estuviera esperando el momento adecuado para revelarse", dijo en la misma red social.

Meteora vio la luz el 25 de marzo de 2003 y de este trabajo del grupo salieron grandes temas como Somewhere I Belong, Breaking the Habit o Hit the Floor. Además, ha sido todo un éxito pues, hasta la fecha, Meteora ha vendido más de 6 millones de copias solo en los EE. UU. y está en camino de vender los 15 millones de copias en todo el mundo. Además, la canción Session fue nominada a un Grammy por Mejor Interpretación Instrumental de Rock en 2003.

Este trabajo llegó está cargado de una estética callejera, con grandes influencias del grafiti y con el estilo único que les caracteriza. El nombre del mismo estuvo inspirado en la región rocosa de Meteora, en Grecia, donde están construidos numerosos monasterios encima de las piedras.

El lanzamiento de la reedición de Meteora llega casi seis años después de que Chester Bennington, vocalista del grupo, decidiera acabar con su vida suicidándose por ahorcamiento el 20 de julio de 2017. Bennington, que tenía 41 años y era padre de 6 hijos, había sufrido depresión y había sido adicto a las drogas y al alcohol durante años. Asimismo, el cantante se había planteado el suicidio anteriormente debido a los abusos que sufrió en su infancia.

Chester Bennington durante una actuación en Los Ángeles, California, en 2016. / Joe Scarnici/WireImage

La reedición 20 aniversario estará disponible, además de en digital, en una variedad de formatos físicos de edición limitada, que incluyen CD triple, LP de cuatro discos y una caja super deluxe.

El lanzamiento se suma a una lista creciente de reediciones publicadas por el grupo. En 2020 lanzaron la edición del vigésimo aniversario de Hybrid Theory (álbum debut de la banda) a la que seguiría la edición de lujo de Minutes To Midnight, que salió el año pasado.