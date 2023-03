Qué rabia, tendría que haber ido... mis amigas fliparon mucho... menudo fiestón me perdí... necesito salir a bailar..." Seguro que estás frases se te han venido a la cabeza después de comprobar lo fuerte que fue la inauguración de nuestra última fiesta. Pues estás de enhorabuena: ya está aquí la siguiente.

Vuelve DABUTI by Santander, la reinvención del tardeo que ha venido para revolucionar las tardes de los viernes en Madrid. Una auténtica 'verbena sofisticada' en la que el buen rollo, la diversión, los recuerdos de épocas pasadas, las risas y la música, sobre todo la música, serán los elementos protagonistas.

No dejes pasar esta nueva oportunidad de vivir de primera mano la revolución del tardeo madrileño. El viernes 14 de abril de esperamos en DABUTI by Santander con todos tus amigos para que formes parte de esta 'verbena sofisticada'. Ya puedes acceder a la venta solo para clientes de Santander Experiences. Si aún no lo has hecho, hazte cliente del Santander para conseguir tu entrada en santanderexperiences.es. ¡Date prisa, que se volverán a agotar las entradas!

El 14 de abril, DABUTI by Santander vuelve a su casa, la sala Florida Park de Madrid, con los mismos ingredientes que la han hecho triunfar: una experiencia inmersiva en la década de los 80 y 90 a través de actores, personajes, locutores, artistas, y sobre todo mucha música. LOS40 Classic, y Ara Music Group seguimos de la mano en este proyecto que te hará disfrutar como nunca.

Vuelve DABUTI by Santander, el tardeo inspirado en los 80 y 90 más divertido de Madrid / Elaboración propia

Si en nuestra inauguración contamos con Los Secretos, uno de los grandes grupos de la música en nuestro país de todos los tiempos, la actuación sorpresa que tenemos preparada no bajará el listón. No podemos desvelar nada, pero seguro que te pone a bailar como hace mucho que no recordabas.

En un formato de fiesta de tarde, todos los amantes de esas décadas doradas de la música podrán disfrutar de una jornada inolvidable donde los DJ de LOS40 Classic nos harán recordar y revivir los mejores años de nuestra vida con los temas más representativos del panorama nacional e internacional. Además, la sala Florida Park se convertirá en un templo de la nostalgia, con animación y actividades con las que no dejarás de vibrar.

Si no te quieres perder ninguna actualización de la fiesta, sigue a DABUTI en Instagram. Ahí tendrás toda la información que necesitas para enterarte de todo.