Leiva tiene nuevo grupo: 'The Guapos'

Desde que comenzó su carrera en solitario, Leiva se ha consolidado como un autor indispensable en el panorama del rock en español, con un estilo personal y fiel a sí mismo que ha hecho de su música un género referencial.

A finales de 2020, el artista se instaló unos meses en Ciudad de México y fue allí donde empezó a esbozar el que ha sido su último álbum publicado, Cuando te muerdes el labio, trabajo que vio la luz en 2021.

Actualmente, el cantante se encuentra inmerso en una gira y se acaba de despedir de México, pero Leiva tenía una sorpresa guardada para sus fans, pues el músico madrileño ha anunciado recientemente a través de sus redes que se ha unido junto a otros artistas para dar vida a un nuevo grupo llamado: The Guapos.

The Guapos irrumpen en medio de un mundo de inmediatez digital, tendencias y frenetismo, como un divertido antídoto planteado desde el formato banda más clásico. Su filosofía de rescatar lo mejor de otros tiempos, actualizando a su manera el sonido clásico, los ha llevado a grabar sus canciones de forma completamente analógica.

Tal y como Leiva ha publicado en sus redes sociales, The Guapos es una banda nacida en Ciudad de México. Los integrantes que forman parte de esta nueva banda son: Adanowsky Jodorowsky (bajo), El David Aguilar (guitarra y voz), Jay De La Cueva (guitarra y voz) y el propio Leiva (batería y voz). Cuatro artistas con una larga trayectoria, todos ellos músicos multiinstrumentistas, con un extenso repertorio entre las diversas composiciones y producciones que han firmado en sus respectivas carreras en solitario.

Esta nueva aventura de Leiva es algo que no cambiará sus planes profesionales, ya que continuará con su carrera musical en solitario. No obstante, tanto a él como a sus compañeros les hacía ilusión formar una banda de rock and roll.

"Todos tenemos nuestros proyectos y carreras, pero nos moríamos por tener una banda de rock and roll juntos. Recuperar ese espíritu de banda de instituto. Puro RNR de los 50", escribe el cantante de Terriblemente Cruel en un post publicado en sus redes sociales.

Además, el artitsa está encantado de tocar la batería con The Guapos, ya que es un instrumento con el que el madrileño se siente muy cómodo. "Vuelvo a la batería, mi instrumento. En realidad, es lo que mejor sé tocar, y donde menos estafador me siento. Grabamos el disco en Chicago en riguroso analógico. Todo lo que utilizamos era anterior a 1960! Pre-Beatles! Música para bailar y olvidar las penurias. Sin más", añade Leiva.

The Guapos ha estrenado su primera canción, la cual viene acompañada de un videoclip y, valga la redundancia, el primer single del grupo lleva por título Soy un Guapo.

The Guapos - Soy Un Guapo (Video Oficial)

Letra de Soy un guapo

Caminaba por la calle en busca de una chica cruel

nunca he encontrado una que me rompa el corazón

yo soy guapo no conozco el sufrimiento me han tratado bien

Intento que me odien, pero me dan amor y pasión

Quiero saber lo que sienten los otros

Por qué no me toca, sólo veo corazones rotos

Yo no soy como los demás

Nunca tuve que hacer ningún esfuerzo

Mis amigos se la pasan sufriendo

No sufriré jamás

Porque soy un guapo

Hey!

Soy virgen del dolor no quiero que me traten como un rey

Daría todo por sufrir, y llorar por una mujer

Por qué yo no soy feo, no hay nadie que me pueda herir

Busco alguien que me deje y me tire como un calcetín

Quiero saber lo que sienten los otros

Por qué no me toca, sólo veo corazones rotos

Yo no soy como los demás

Nunca tuve que hacer ningún esfuerzo

Mis amigos se la pasan sufriendo

No sufriré jamás

No sufriré jamás

Porque soy un guapo

Porque soy un guapo

Porque soy un guapo

¿A poco no estoy muy guapo?

Porque soy un guapo

Porque soy un guapo

Porque soy un guapo

Hey!