The Black Eyed Peas, Chemical Brothers, The Kooks, Bad Gyal y más actuarán en Mallorca Live Festival 2023

Solo quedan dos meses para la sexta edición de Mallorca Live Festival 2023 y su lineup ya está tomando una forma increíble. Con artistas confirmados como The Black Eyed Peas, The Chemical Brothers, The Kooks, Vetusta Morla, Bad Gyal, Quevedo, Ginebras o Natos y Waor, entre otros muchos, la cita musical balear promete reunir a artistas de todos los géneros sobre su escenario.

El fin de semana del 18, 19 y 20 de mayo, el Antiguo Aquapark de Calvià acogerá una nueva edición de este festival que ya es referente en las islas. Los abonos y entradas de día ya están a la venta en los40.com.

The Black Eyed Peas son uno de los platos fuertes del festival el viernes. La banda de Los Ángeles, actualmente compuesta por will i am, Taboo y Apl.de.ap cuenta con J. Rey Soul en los vocales desde 2018. Con más de veinte años de carrera, seis premios Grammy y nueve álbumes a sus espaldas entre los que se encuentran los excepcionales Elephunk, Monkey Business y The E.N.D, la banda supo conectar con un público masivo gracias a su dominio del pop, el hip hop o el funk en combinación con sonidos dance y más futuristas.

La vanguardia electrónica de The Chemical Brothers también se presentará en esta cita festivalera y será uno de los grandes reclamos para el sábado. El dúo británico compuesto por Tom Rowlands y Ed Simons lleva más de tres décadas poniendo a bailar a varias generaciones gracias a su particular forma de entender la música. Los de Manchester presentarán su alucinante espectáculo audiovisual y harán vibrar al público con grandes éxitos como Hey Girl Hey Boy, Galvanize o Got To Keep On.



En el plano urbano, destacan las confirmaciones de Bad Gyal, Quevedo o Natos y Waor, entre otros, que tienen una de las propuestas más destacadas de la música contemporánea española.

Bad Gyal y su dancehall, confirmados para Mallorca Live 2023. / Imagen cedida por el festival

Diversidad en Mallorca Live

Además de las guitarras de The Kooks o las ya citadas propuestas electrónicas, grupos como Vetusta Morla, León Benavente o Viva Suecia congregarán a gran parte del público en sus directos. Pero si caracteriza al cartel de Mallorca Live este año es la gran riqueza de estilos que habrá sobre el escenario, encabezado por el talento joven de artistas como Rusowsky, Yendry, Jimena Amarillo, Blanco Palamera, Ralphie Choo, Judeline, Ghouljaboy, La Plazuela, Hickeys, Irenegarry, Brigitte Laverne y Alien Tango, por mencionar algunos.

Mallorca Live Festival presentará su cartel completo y algunas sorpresas más en una rueda de prensa prevista para el martes 28 de marzo.



En la pasada edición de Mallorca Live se dieron cita artistas como C. Tangana, Christina Aguilera, Muse, Jamie XX, Franz Ferdinand, Justice, The Blessed Madonna o Izal, entre muchos otros, que actuaron ante más de 72.000 personas.