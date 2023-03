El ‘squad’ de Pablo Rouss: un grupo sin fronteras que hacen música desde el corazón y la amistad

Seguro que ya conoces nombres como Hens, Pole., Walls o incluso Sebastián Yatra. También es posible que hayas oído hablar de la conocida como 'nueva ola' de la música en español, formada por artistas que han surgido en los últimos años sobre todo en el género del pop-urbano y que están marcando un antes y un después en la música española. Lo que igual no sabías es que hay un artista que ha sido el secreto del éxito de muchos de estos cantantes.

Pablo Rouss es uno de los productores más importantes en el panorama musical español actual. En los últimos años, el navarro ha sabido sacar el máximo partido a canciones como Camaleón de Belén Aguilera, Una noche sin pensar de Sebastián Yatra o Caos de Marlon.

Aunque Rouss ha sido el nexo de unión entre muchos artistas, según nos ha contado el productor, no se considera el responsable de este éxito e insiste en que la música es un trabajo en equipo. "No me siento responsable pero sí orgulloso de haber podido trabajar en equipo con tantos artistas jóvenes con tanto talento. Hemos crecido juntos. Me produce mucha felicidad", ha explicado.

La clave del éxito: hacer música desde el corazón

Si hay una cosa que Pablo Rouss nos ha dejado clara es que el secreto para hacer buena música es dejar de lado la parte más industrial y centrarse en el corazón. Es por eso que la amistad entre el productor y los artistas con los que ha trabajado ha ido de la mano con lo laboral.

"No sé hacer música sin que nazca algo personal primero. La amistad ha nacido de manera natural, trabajando y ganando confianza con cada una de las personas con las que me he juntado. El cariño, el respeto, la cercanía... Hace que no sea trabajo y sea hacer música desde el corazón", nos ha contado el artista.

La combinación perfecta de música y amistad

Además, Rouss ha resaltado que los productores tienen una labor muy importante en este aspecto: aprovechar los contactos que generan con su trabajo para juntar artistas que puedan hacer una buena colaboración juntos.

Es por eso que algunas de las relaciones entre los cantantes con los que ha trabajado Pablo Rouss han partido de la amistad y otras del trabajo. Además, ha confesado que "en su gran mayoría fueron sesiones de producción que acabaron terminando en álbumes completos como Los niños de parque con Walls, Superpop con Belén Aguilera o Hensito con Hens".

Muchos de estos cantantes han formado la que se ha bautizado como la 'nueva ola' de la música en España. Según Pablo Rouss, el secreto del éxito de esta nueva generación reside en el poder que están demostrando estos artistas para hacer que las personas que los escuchan se sientan identificadas. "Están conectando muy bien, con música, letras y mensajes de calidad; y eso es súper importante", nos ha explicado el productor.

Los artistas que no podrían faltar en esa "liga de superhéroes"

Aunque Pablo Rouss tiene claro que la música no entiende de barreras y prefiere no poner etiquetas, hay algunos nombres que serían indispensables en la lista de componentes de ese 'squad' del productor. "Si tuviese que formar una liga de superhéroes no podrían faltar Walls, Pole, Hens, Belén Aguilera, Enol, Marmi y Recycled J", nos ha confesado el navarro.

Estos son los artistas con los que más ha trabajado Rouss, aunque solo hace falta mirar la lista de canciones que ha producido para saber que en ese grupo no se le cierra la puerta a nadie y podrían entrarían tanto estilos como artistas muy diferentes.

Ciclos: la representación de esa unión

Pablo Rouss acaba de dar un paso más allá en su carrera musical y ha sacado su primer disco, esta vez como cantante. Lo más especial de este trabajo es que es un álbum completo de colaboraciones. Ciclos se ha convertido en la mejor representación de ese grupo de amigos además de compañeros de profesión.

"Me he sentido súper arropado por toda la gente con la que he trabajado, y otros con los que no, pero nos tenemos mucho respeto", nos ha explicado. "Ahí es donde se ve la relación de confianza que tienes con los artistas con los que trabajas. Basado en el respeto la confianza y querer hacer las cosas de corazón. Estoy muy satisfecho con este disco. Hemos hecho lo que hemos querido, sin barreras de estilo, y por eso ha salido un disco tan puro".

Esta unión va a tener una fecha de celebración y esa es el 26 de abril. Pablo Rouss presentará Ciclos en un concierto muy especial acompañado de casi todos los artistas que colaboran en el álbum. El show que están preparando será la fiel muestra de que esas colaboraciones van más allá del trabajo. Una muestra de apoyo y admiración mutua que se verá representada sobre el escenario de La Riviera de Madrid.