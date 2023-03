Jimin (BTS) presenta su álbum debut ‘Face’ con el videoclip ‘Like Crazy’

¡El debut de Jimin en solitario ya está aquí! El idol de BTS, al igual que otros de sus compañeros de boyband, ha estrenado su primer álbum de estudio. Se trata de un EP que, bajo el título Face, se enfrenta a sí mismo en esta nueva aventura musical.

Entre las seis canciones que forman parte de este disco, encontramos géneros como el hip-hop y el R&B con aires melancólicos, como muestra en tracks Alone. En otros, como Set Me Free Pt.2, ha asegurado a Rolling Stone que está entrando en una nueva etapa vital en la que "ya no me esconderé más, incluso si duele".

Junto a este proyecto, el artista ha lanzado el videoclip de Like Crazy, tema que compone el tracklist hasta en dos ocasiones: una, mezclando el inglés y el coreano; y otra, enteramente en el idioma de Shakespeare, la cual, además, ha entrada al #2 Global con más de 6.000 millones de reproducciones en plataformas digitales.

En este vídeo musical podemos ver a Jimin en una discoteca mientras la cámara se va acercando a él. Al principio, se escuchan dos voces susurando ("Creo que podríamos durar para siempre"; "Me temos que todo desaparecerá"; Simplemente confía en mí"). Acto seguido, aparece recostado sobre la mesa del salón de su casa cuando, de repente, una mano tira de él de veulta al club.

Entre otras cosas, el joven de 27 años canta sobre los efectos adversos de asistir a una fiesta de desenfreno (sentirse raro en el espejo y beberse la noche y desvanecerse entre la música y el ruido).