Entrevista Vivi K: “Nunca he compuesto para Tik Tok, es un poco anti música”

Hoy entrevistamos a Vivi K, una de las promesas musicales en España. A pesar de tener solo 19 años, cuenta con más de 3 años de experiencia en la industria musical. Un tiempo que le ha servido para evolucionar y mejorar como artista.

Su inspiración viene principalmente de mujeres artistas que han revolucionado la música, entre ellas se encuentran Rosalía o Snoh Aalegra. Su versatilidad y su dulce voz combinan a la perfección en beats de estilo Lofi o urbanos. A continuación, os dejamos la charla que tuvimos.

P: ¿Quién es Vivi K? ¿De dónde viene tu nombre artístico?

R: Vivi K es una artista madrileña que lleva haciendo música desde los 15 de manera más profesional, pero desde que tengo uso de razón siempre ha sido mi sueño. Llevo persiguiendo ser artista desde que nací. Mi nombre artístico viene de mi nombre, Victoria que como apodo y para acortarlo un poco me puse Vivi. La letra K no se bien, la verdad, me quería poner una letra chula y dije pues la K está guapa.

Vivi K - aún así te kiero (Videoclip Oficial)

P: ¿Cómo comenzó tu proyecto?

R: Pues como he mencionado antes, comenzó desde muy pequeña. La música siempre ha sido mi sueño y por ello mi madre me apuntó a clases de piano desde que empecé en el colegio. Daba muchísimas horas de piano desde los 4 hasta los 14 años todas las semanas. Así aprendí mucho y se lo agradezco mucho a mis padres. Después quise aprender a dar clases de guitarra y no pude, por ello pedí una guitarra a mi mejor amiga y aprendí con tutoriales de YouTube.

De esta forma aprendí a tocar y ya con 15 años comencé a escribir y a cantar mis propias canciones. Después cogía typebeats de YouTube y cantaba sobre ellos, así fue como surgieron mis primeras canciones.

P: ¿Cómo has llevado lo de ser tan joven en la industria musical?

R: La verdad es que lo he llevado muy bien, me ha servido mucho para madurar y mejorar como artista.

P: ¿Cómo surgió tu primera canción?

R: Pues yo estaba en el colegio y no tenía dinero, pero sí que tenía muchas ganas de hacer música por eso hice lo más barato, comprar beats de YouTube y cantar sobre ellos. La grabé en un estudio cutre en Usera por 30 euros. Además, cometí muchos errores. Por ejemplo, la saqué en agosto cuando es algo que nunca se hace. Yo era una niña que no sabía de la música, pero me sirvió mucho para aprender y evolucionar como persona y artista.

P: ¿Desde que sacaste tu primera canción, dónde has visto la máxima evolución?

R: Evoluciono todos los días, es algo que me pongo a pensar y de un día a otro evoluciono. Hay veces que estoy en el estudio y consigo hacer cosas que antes no sabía hacer y me siento muy orgullosa. Poco a poco, trabajando mucho me doy cuenta de que estoy aprendiendo mucho más de lo que me creo.

P: ¿Qué artistas te han servido de inspiración para componer tu música?

R: Muchísimos, hay artistas de los que estoy tomando muchas referencias últimamente. Por ejemplo, a día de hoy, una de mis máximas inspiraciones viene de la artista Erykah Badu. Estoy muy pesada también con Lauryn Hill. Yo creo que esas dos son mis referentes a día de hoy.

P: ¿Cómo ha sido el proceso creativo para esta última canción "es real"?

R: Estábamos super inspirados en el estudio escuchando temas de Snoh Aalegra. Llevaba tiempo con esos sonidos en mi mente y tenía ganas de hacer algo similar. Yo quería hacer una canción que hablase del amor, basada en hechos reales. Siempre trato de hablar de mis sentimientos y quería contar algo especial. Por eso la llamé "es real". Quise experimentar, no quería hacer un reggaetón plano.

P: ¿Qué sientes al colaborar con D3llano, cómo es él en el estudio?

R: Es un crack, estamos trabajando mucho y nos entendemos muy bien, creo que hay mucha química.

P: ¿Con quién te gustaría colaborar?

R: Muramasa, me encantaría producir con él. Y de artistas, con Snoha Aalegra o Rosalía sería un sueño para mí. También con Don Toliver.

P: ¿Dónde te ves dentro de 10 años?

R: Espero verme en paz, tranquila, siendo buena gente tomándome un cóctel en una playa paradisiaca. Siendo una Business woman.

P: Además, tienes 150k de seguidores en Tik Tok, ¿cómo gestionas esta red para promocionar tu música?

R: Es muy complicado, Tik Tok pide mucha constancia, es muy difícil. Hay que publicar mucho y saber entenderla. A veces me funciona mejor Spotify de manera orgánica.

P: ¿Has pensado en componer alguna vez música para Tik Tok?

R: No, nunca, que horror. Yo hago música, si luego se viraliza genial, pero no concibo el hecho de componer solo para Tik Tok. Es un poco anti música. Si alguna vez se me ha pasado por la cabeza, he eliminado esa idea al segundo.

P: ¿Consideras que hay cierto hate a los artistas con un gran número de seguidores en Tik Tok?

R: No, yo creo que no. Quizás puede que haya cierto tipo de dislike a aquellos artistas que nacieron en Tik Tok y luego se hicieron artistas. Pero menospreciar no.

P: ¿Alguna vez te han menospreciado por ser tan joven en la industria musical?

R: No, nunca. La gente tampoco conocía exactamente mi edad, pero a mí siempre me han tratado genial y con mucho respeto.

Con esto se despide la artista, una persona con ambición e ilusión por la música. Desde LOS40, os recomendamos que la escuchéis y tratéis de entender su música.