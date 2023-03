Así es Angie, la joven que le ha robado el corazón a Miguel Ángel Silvestre

No hay dudas que, desde que conocimos a Miguel Ángel Silvestre en su papel como el Duque en la mítica serie Sin tetas no hay paraíso, nos conquistó el corazón a todo el público, pero por si quedaba alguna duda, lo volvió a hacer en su rol como Alberto en Velvet. El actor no se libra de las cámaras y sino, las busca él. Sea como sea, acapara todas las miradas y no es para menos.

Acostumbradas a que nos deje sin palabras, hace unos días lo volvía a hacer con su reportaje en el que aparecía como dios lo trajo al mundo: desnudo. El actor está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional, pero a juzgar por las fotos que se filtraron el otro día, también está viviendo uno de sus mejores momentos en lo personal.

Unas imágenes en las que aparecia besándose apasionadamente con una chica en la noche madrileña eran las encargadas de romperle el corazón a todas sus fans que sueñan en poder conquistarle el corazón. Ambos derrocharon complicidad y parecía no importarles que los medios se hicieran eco de su historia de amor. Sin embargo, nadie conseguía descifrar quién era la joven que ha logrado robarle corazón a uno de los chicos más guapos de España.

Así es Angie, la encargada de robarle corazón

La encargada de desvelar su identidad ha sido una de las influencer más conocidas en redes sociales por hablar de la vida privada de los famosos, La cuernis. De este modo, la joven que ha enamorado a Silvestre es Angie, una joven estudiante de Protocolo y Organización de Eventos en Madrid.

No teníamos dudas de que es una loca de los animales, pues en una de las fotos que se publicaron en exclusiva desde Europa Press, aparecía con Miguel Ángel Silvestre paseando a su perrito, pero es que prueba de ello también es su perfil de Instagram donde tiene un sinfín de imágenes con su mascota.

Además, el perfil de su Instagram es un reflejo de lo que le gusta viajar a la joven, compartir tiempo con sus amigas y de disfrutar. Y aunque de momento no hay ninguna foto con el actor, quizás solo sea cuestión de tiempo...