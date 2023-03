Lana del Rey presenta su nuevo disco: Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd

Los fans de Lana Del Rey están en su día de suerte. La artista ha lanzado su noveno álbum de estudio, Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd. Después de tener que posponer el estreno varias semanas por fin ha visto la luz. Se trata de un disco muy completo que divaga por diversos géneros.

En este trabajo recoge sonidos desde el soul hasta el pop pasando por el indie o incluso el trap. La temática continúa siendo triste y sombría donde predominan las baladas que tanto la caracterizan. Estos casos los podemos observar perfectamente en Sweet y Grandfather please stand on the shoulders of my father while he's deep sea fishing.

Este es un caso atípico en la industria actual, no sigue las modas ni los estereotipos que predominan a día de hoy, de hecho, es una oda a lo clásico, se trata de un disco atemporal que nos lleva a las baladas de los años 80. Lana Del Rey siempre ha sido una artista rupturista con el sistema, no le importa los estereotipos ni en la planificación de lanzamientos establecidos por el sistema ni por la industria musical. Esto se puede observar además de en la música en las estrategias que ella sigue, que van a contracorriente de lo habitual. Por ejemplo, se ve en los títulos tan largos de sus títulos o en la publicación de singles excesivos.

También hay canciones como Fishtail que a pesar de seguir con la misma línea sonora, incorpora sonidos modernos como percusiones sintéticas de trap. También observamos esto mismo en la siguiente canción del disco Peppers. En esta canción la artista se toma su tiempo para homenajear a Angelina Jolie en la letra del tema.

El nuevo álbum fue coproducido por Lana Del Rey junto a Mike Hermosa, Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawes y Benji, e incluye colaboraciones de Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis y SYML.

Los temas principales que trata el disco son la fama, la familia y el amor, algo recurrente en su música.