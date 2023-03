Sidecars nos invitan a atravesar su pasaje del terror: ¡mira el videoclip!

Juancho, Gerbass y Ruly, más conocidos como Sidecars; lanzaron su último álbum, Trece, el pasado mes de septiembre de 2022. El disco ha sido todo un éxito, con temas como Caballos Salvajes, 180 Grados o Modo avión, entre otros. Ahora, varios meses después del estreno, el grupo ha publicado el videoclip de la canción que abre Trece, El pasaje del terror.

En el video de la canción, hemos visto como los tres componentes de Sidecars recorren unos túneles al estilo de lo que sería un verdadero pasaje del terror. Además, el audiovisual se grabó en el Museo de Cera de Madrid. Es por eso que según avanza el tren que lleva a los artistas podemos ver las figuras de cera de algunos personajes como el payaso de IT o algunos de los protagonistas de la saga Star Wars. Las imágenes del recorrido de los músicos se alternan con grabaciones de catástrofes y acontecimientos históricos como imágenes de guerras, explosiones o referencias al COVID.

La pandemia como inspiración

Según ha contado el propio Juancho, escribió la letra de El pasaje del terror inspirado en la vida envuelta en restricciones en la que vivíamos unos meses atrás. En esa época que parece que por suerte ya hemos dejado atrás, hubo decenas de conciertos que se tuvieron aplazar o incluso cancelar por COVID.

"Escribí El pasaje del terror el mismo día que suspendimos por COVID un concierto en El Puerto de Santa Maria. Un momento en el que parecía que ya nos estábamos acostumbrando a vivir en esta versión hiperrealista del Pasaje del terror y empezábamos a resignarnos a encontrar un susto siempre a la vuelta de la esquina", ha explicado el cantante de Sidecars. El pasaje del terror "habla de que no me apetece que me digan cuánto cree la gente que falta para que esto se termine porque quiero guardar un poco de esperanza y pensar que ya falta poco", ha contado Juancho.

Parece que los terribles e incluso surrealistas acontecimientos que hemos vivido en los últimos años han sido toda una fuente de inspiración para el grupo. Y es que en Trece también incluyen un tema llamado Filomena, que nos recuerda a la increíble nevada que sufrimos en España en 2021.

La gira Trece

Los chicos de Sidecars empezaron la gira de presentación de su disco en noviembre de 2022. Entre los shows que dieron, el grupo pasó por el Wizink Center de Madrid a pocos días de acabar el año. La acogida del público en esos primeros conciertos fue tan buena que se han añadido más fechas a la Gira Trece. Con esto, el grupo madrileño recorrerá gran parte de la geografía española.

Estos son los conciertos confirmados de la gira de Sidecars para los próximos meses.