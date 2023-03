Ibai Llanos planta cara a la gordofobia tras lanzar su menú con Dani García: “Me rompe el corazón”

Ibai Llanos se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de Internet. Además de reunir a millones de seguidores en plataformas como Twitch y Youtube, los usuarios han querido seguirle la pista en otras redes sociales para no perderse ni uno de sus contenidos. Y es que el universo del streamer no solo está protagonizado por videojuegos y los eventos relacionados con ellos, sino también por la música, el fútbol y, por supuesto, el humor.

Pero si algo ha demostrado el joven vasco a través de la pantalla es que su discurso, sea del ámbito que sea, siempre irá acompañado de unos valores positivos que lleguen a los más jóvenes. En este caso, tras el lanzamiento de su menú con el chef malagueño Dani García, Ibai ha querido demostrar de nuevo que es una de esas voces que cualquier padre quiere que su hijo escuche.

El streamer ha aprovechado uno de sus directos en Twitch para plantarle cara a la gordofobia tras recibir todo tipo de críticas sobre su físico. "Lo que les importa realmente es hacer clickbait y el mayor morbo posible. Porque siempre se escudan en el tema de la salud y tal pero cuando hay un colega que se fuma dos paquetes de tabaco cada finde o el que se mete 16 copas cada día, pues ahí igual ya no le dicen tanto. Pero, hostia, si ven a un gordo ya comer unas alitas, ya tienen que señalarlo y hacer el artículo más morboso posible", dice Ibai.

Continúa: "Luego todo el mundo, hay que cuidar la salud mental, tenemos que querernos con el físico que sea. Body positive, no sé qué. Pero, hostia, como a mí se me ocurra sacar un menú, ya se va a liar una tremenda. [...] Y, ¿cuál es el problema, amigos? Que hay seis creadores de contenido anteriores a mí que han sacado un menú y que no ha habido ningún tipo de problema. Menús que, evidentemente, pues han tenido sus hamburguesas, sus churros, sus bocatas, incluso hasta bebidas alcohólicas, y no ha pasado nada. El problema es cuando lo hace alguien que está gordo y lo hace alguien como yo. Si yo fuese un tío musculado y os presentase este menú, no habría ningún tipo de problema. Pero como estoy gordo parece que no tengo derecho a poder tener un menú o un restaurante".

Ibai tiene 100% de razón en esto, han sacado menu muchos streamers y no se les ha criticado, los saca ibai que esta gordo y ya tiene 922992 criticas antes de anunciarlo. Putos gordofobos de mierda.

Las palabras de Ibai han calado muy hondo en los usuarios. Su reflexión ha sido aplaudida por muchos, que no han dudado en compartir su apoyo públicamente. "Me rompe el corazón", dice uno de ellos. "Vale la pena verlo. La verdad, uno de gordito tiene muchas inseguridades y dificultades. A uno lo señalan bastante por ser gordo. Los niños se te quedan viendo, ustedes no saben los pensamientos que pasan en la mente", dice otro.

