Sebastian Lletget se pronuncia tras los rumores de infidelidad a Becky G: “Lo siento mucho”

Desde el pasado mes de diciembre, Becky G y Sebastian Lletget están viviendo uno de sus mejores momentos. La pareja se comprometía tras seis años de relación en un sitio de lo más especial para ellos, aunque parece que el dicho de que un anillo de compromiso siempre está maldito, en su caso, podría llevar algo de razón.

En los últimos días, tanto la artista como el futbolista se han visto envueltos en una polémica que podría acabar con su relación antes incluso de pasar por el altar. ¿El motivo? Una joven que a través de las redes sociales aseguraba que Sebastian le habría sido infiel a la artista en una conocida discoteca de Madrid el pasado mes de febrero. Antes de que se pusiera en duda su palabra, la joven publicaba varias imágenes, fotografías y mensajes del centrocampista y aseguraba que su único objetivo era que Becky G fuese consciente de este hecho.

Sebastian Lletget habla por primera vez

Ninguno de los dos se ha querido pronunciar sobre estos rumores, pero la última vez que tuvimos información de ambos juntos fue en los Oscar donde posaron juntos. Sin embargo, ha sido hoy cuando Lletget ha querido romper su silencio con un comunicado en el que se dirigía a Becky G y aclaraba la situación.

"En las últimas semanas, en un momento del que me arrepiento mucho, un lapso de 10 minutos de falta de juicio terminó en una extorsión", relataba confesando que "como esta persona no obtuvo lo que quiso, esto se convirtió en un espectáculo público en redes sociales lleno de más publicaciones de mentira que de verdades" dirigidas al amor de su vida.

El futbolista continuaba aclarando que jamás conoció a esta "acosadora anónima" y que esto le ha servido como una alerta: "La alarma más fuerte de mi vida. No puedo correr de mis demonios. Sé que cualquiera de las acciones que nos pusieron en este lugar no debieron haber sucedido. (...) Presionar los límites que jamás se debieron haber cruzado solo me lastima a mí y a la gente que más amo".

Las palabras directas a Becky G

En este extenso comunicado, el estadounidense se ha querido dirigir directamente a su chica, Becky G: "Has sido la luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. en lugar de honrar ese amor cada día, hice lo contrario, hiriéndote y no respetando a la persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que tú te mereces".

La situación que está viviendo le ha llevado a confesar los problemas de salud mental que tiene desde hace tiempo y que está dispuesto a tratar poniéndolos en manos de un profesional: "Hay una realidad que he ocultado de todos a mi alrededor. He batallado con un trauma personal y ansiedad compuesta por mi propia negación, orgullo y malas decisiones", terminaba escribiendo.