Arsénico Caviar: “El odio es la chispa de la vida”

Arsénico Caviar se ha convertido en una de las grandes revelaciones del mundo del Pódcast del último año. En un oceáno de contenido, donde los pódcasts parecen reproducirse por esporas y donde cada vez es más complicado sobresalir, Arsénico Caviar se ha hecho un hueco. ¿Lo mejor de todo? Es la prueba de que no se necesita un influencer o un rostro conocido para que algo funcione en este mundo. Solo carisma, una producción de diez y, por supuesto, un buen guion.

Beatriz Serrano y Guillermo Alonso, amigos y periodista, empezaron Arsénico Caviar a finales de 2021 de la mano de Podium. En tiempos donde el odio une, los dos millennials comenzaron a despotricar delante del micrófono: cada semana un tema distinto que poner de vuelta y media. Contra el deporte, los cumpleaños, la cultura pop, las oficinas, la nostalgia... como te descuides, ¡hasta tú apareces en el programa!

Pero a diferencia de otros formatos conversacionales, Beatriz y Guillermo llevan la charla de forma distendida, con mucho respeto y, sobre todo, sentido del humor. No buscan hacer un discurso ni un mitin, simplemente que pases un buen rato y, si de paso se llevan un Ondas a casa, ¡pues mejor! Y es que Arsénico Caviar está nominado a Mejor Podcast Cpnversacional del año en los Premios Ondas del Podcast.

A punto de estrenar la tercera temporada (se lanza el próximo 18 de abril en Podium y en las principales plataformas de streaming), charlamos con Beatriz y Guillermo,

Pregunta (P): La primera pregunta es obligada, ¿dónde vais a poner el Ondas cuando lo tengáis?

Beatriz: No he pensado un lugar fijo, pero sí creo que voy a dormir con él todas las noches. También lo sentaré a mi lado en el sofá cuando esté viendo la tele. Quizás me lo lleve también de paseo. Es posible que le compre un par de vestiditos, de verano y de invierno, y me siente con el Ondas dentro un carrito en algún parque infantil, alardeando de él y de todos sus logros en la escuela infantil. Existe el estereotipo de las locas de sus bebés o las locas de los gatos, pero creo que hay un nicho de mercado fantástico que todavía no está cubierto: la loca de los Ondas.

Guillermo: Tengo en la memoria muchas películas en las que alguien se muere cuando se le clava un galardón o sea cae sobre algo con muchas aristas. Recuerdo una de Kenneth Brannagh con el villano falleciendo al caerse sobre una escultura en forma de tijera, creo que era ‘Morir todavía’. Y nuestro querido gemelo parasitario malvado se carga a una mujer con su propio premio puntiagudo en ‘Maligno’. Como he visto que el Ondas es una bella figura con algunas puntas procuraré, sobre todo, ponerlo en un sitio alto, que ando muy torpe últimamente

p: ¿No vais a hacer ningún episodio contra los podcasts?

Beatriz: Fíjate que Guillermo y yo somos muy de dispararnos en el pie, incluso de morder la mano que nos da de comer… así que no sería descabellado hacerlo. El problema, creo yo, es que a nadie fuera del mundo del podcast creo que le interese lo más mínimo el concepto de podcast en sí.

Guillermo: Yo creo que aquí sería meternos en un chiste ya un poco reiterado y pesado: “Tooodoooo el mundo tiene un podcast”, dicen ahora, Pues mire, señora, sí, todo el mundo tiene un podcast porque solo se necesita un micro y algo que decir al mundo, ¿por qué le molesta? Es su decisión escucharlos o no.

P: ¿El odio sigue vendiendo tanto? ¿Por qué une tanto?

Beatriz: Siempre ponemos el mismo ejemplo: tú llegas a un trabajo nuevo y poco a poco vas conociendo a la gente, y seguramente, la persona que termine convirtiéndose en tu amiga, la que sea capaz de cruzar la barrera de la oficina y entrar en la zona de cañas y confidencias, no es aquella que te haya dicho que qué zapatos más bonitos tienes o la que te pregunte por el fin de semana, sino aquella que, como tú, odie profundamente a María Dolores, de Recursos Humanos. En otras palabras: el odio es la chispa de la vida. El odio nos hace quitarnos las máscaras y descubrirnos tal y como somos. El odio, de alguna forma, nos define mucho mejor. Aquello que rechazamos, aquello a lo que no queremos acercarnos, es lo que termina constituyendo nuestra personalidad.

El odio es la chispa de la vida. El odio, de alguna forma, nos define mucho mejor

Los dos sois periodistas de medios escritos, ¿es más complicado escribir un guion o una noticia para SEO?

Guillermo: Creo que hablo en nombre de los dos cuando digo que escribir una noticia para SEO es, sobre todo, aburrido, aunque comprendamos muy bien que hay que hacerlo y por qué hay que hacerlo. Y cualquier cosa aburrida siempre nos resultará más complicada. En un guion hay más espacio para en ensoñación, la ficción y para eso que es lo que más nos gusta en el mundo: hablar de nosotros.

Es verdad que, cuando escuchas los episodios, realmente te das cuenta de que no sois tan haters como decís, ¿pura fachada?

Beatriz: Nos gusta tratar muchos temas que, en el fondo, lo que generan son ambivalencias y sentimientos encontrados. Ahí reside para mí lo interesante de la vida, en sus luces y en sus sombras, sabiendo que una cosa no podría existir sin la otra. Creo que, en ese sentido, el ‘haterismo’ es más una mirada, una forma de ver las cosas y de empezar a hablar sobre ellas. Al final, aunque nos cueste admitirlo, somos seres de luz.

Guillermo: Yo diría que el propio concepto de odio es nuestro clicbait. Vienes para odiar cosas, pero al final te quedas porque, tal vez, hablamos de asuntos con los que uno se puede divertir e identificar, especialmente los que están en esa complicada edad en la que aún no se es mayor-mayor pero tampoco joven-joven.

Estrenáis tercera temporada, ¿qué tema tenéis más ganas de tratar?

Beatriz: Tenemos muchísimas ganas de tratar temas de relaciones personales que, hasta ahora, no hemos tratado como el amor, el desamor o el sexo.

De momento no vemos invitados en este conversacional, ¿os lo habéis planteado?

Beatriz: De momento, no. Todavía nos quedan muchos temas que queremos tratar y, a menudo, con invitados se corre el riesgo de caer en un formato más parecido a la entrevista en profundidad que en el conversacional que nosotros hacemos. Con un entrevistado no puedes crear la química que ya tenemos nosotros, tampoco le puedes exigir que se escuche todos los programas para entender nuestro rollo y hacer las mismas bromas… y, desde mi punto de vista, eso provoca que cambie totalmente la idea del podcast original. De momento, no queremos eso.

Guillermo: Estoy con Beatriz, no sé si queremos convertirnos en ese tipo de podcast donde va un invitado. Hay muchísimos ya así. Y creo que se corre el peligro de que el invitado vaya a fundirse con el podcast, en vez de que el podcast le dé protagonismo. A mí me encanta el género de la entrevista, ahora y desde chiquito. Era adicto a programas que mejor no citaré para no revelar mi verdadera edad. Actualmente me encantan las que hace Aimar Bretos, con esa mezcla entre rigurosidad de periodista y espontaneidad de podcastero. Y luego en la televisión tenemos a Bertín Osborne o Joaquín del Betis para quien quiera ver a los entrevistados jugando al ping pong o friendo un huevo.

¿Qué otros podcasts nos recomiendas escuchar?

Guillermo: Yo nunca recomiendo podcasts, hay tantos millones y es tan personal… Me hace muchísima gracia esa gente que pide en Twitter recomendaciones de podcasts y a la hora tiene 450 respuestas, 300 de ellas con gente recomendándole su propio podcast. ¿Qué harán? ¿Escucharán los 450? Lo único que puedo decir es que a mí me gustan mucho los podcasts amateur de gente que, en su casa, sin muchos medios, habla de cosas que les interesan muchísimo, desde películas de Brian de Palma hasta crímenes rurales de la España negra.

Beatriz: Estoy con Guillermo, creo que además a mí me sucede algo… y es que a pesar de tener un pódcast no soy una gran consumidora de pódcast. Espero que no nos quiten el Ondas después de esta información. El caso es que, al final, me da la sensación de que voy a recomendar algo que ya conoce muchísima gente.

¿Para cuándo una grabación en directo con público?

Guillermo: Cuando nos lo ofrezca una empresa millonaria con un buen patrocinio. Como bien sabe cualquier que escuche el programa, lo único que nos importa en la vida es el dinero y la belleza exterior. Y una cosa lleva a la otra.

Beatriz: Todo se andará…

La tercera temporada de Arsénico Caviar sale el próximo 18 de abril.