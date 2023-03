Éxito absoluto de Robbie Williams en Barcelona

El cantante Robbie Williams ha actuado este fin de semana en nuestro país. Lo ha hecho con dos conciertos, uno el viernes y otro el sábado, en el Palau Sant Jordi de Barcelona que han contado con LOS40 como emisora oficial. Las entradas para ver al artista en directo se agotaron en apenas media hora desde que se pusieron a la venta.

Las 18.000 personas que han abarrotado el recinto cantaron y bailaron en un show donde, el que fuera estrella de una de las primeras 'boy band' de la década de los 90, ha celebrado su 25 aniversario en los escenarios como solista desde que abandonó el grupo Take That.

La estrella británica, que arrancó los aplausos y gritos de un público entregado, estuvo acompañado por una banda formada por tres coristas y músicos, con tres guitarras y dos bajos, un batería, unos teclados, dos trompetas y un saxo. El cantante hizo bromas, se ha reído de sí mismo, contó historias, bailó y repasó algunos de los grandes éxitos de su trayectoria en solitario, que no son pocos. Let Me Entertain You, Strong, Love of my life, Feel, Candy, Rock DJ, No regrets o She's the one son solo algunos de los temas que Robbie Williams ha revivido en directo en cada uno de sus conciertos.

La gira en la que se encuentra inmerso el artista lleva por título XXV Tour 2023. Este tour sigue al lanzamiento de su álbum, XXV; un disco que recoge muchos de sus grandes éxitos y los favoritos de sus fans a lo largo de estos 25 años de carrera.

En este cuarto de siglo, Williams ha acumulado más de 85 millones de discos vendidos en todo el mundo. A principios del pasado mes de septiembre, conseguía su catorceavo álbum número 1 en el Reino Unido con XXV, que encabezó la lista de éxitos en su primera semana de lanzamiento. Con este increíble logro, el icono de la música ha batido el récord de ser el artista solista con la mayor cantidad de álbumes número 1 en el Reino Unido. En 2019, ya igualó el récord de Elvis Presley en las listas de éxitos, cuando consiguió su decimotercer álbum número 1 con The Christmas Present. Solo The Beatles superan esa cifra, con 15 álbumes #1. En total, a lo largo de su carrera en solitario y junto a Take That, Robbie Williams posee 19 álbumes #1, hecho que lo posiciona como uno de los dos artistas con más #1 de todos los tiempos, solo superado por Paul McCartney.

Tras la parada en Barcelona, seguirá su gira por México, Portugal, Israel, Rumanía y otros países en los próximos meses antes de volver a España en verano, donde actuará en los festivales Marenostrum de Fuengirola (15 de junio) , Madcool de Madrid (6 de julio) y O Gozo Festival de Santiago de Compostela (8 de julio).