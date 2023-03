50 años de 'Ring Ring', el álbum debut de ABBA

El año 2023 marca el 50 aniversario del álbum debut de ABBA, Ring Ring. Se trata de un álbum muy importante en la increíble historia del grupo, ya que nos muestra su nacimiento: el fascinante comienzo de su viaje, descubrir quiénes son y dónde residían sus puntos fuertes.

Este trabajo del cuarteto llegaba a las tiendas de discos en Suecia el 26 de marzo de 1973. Producido por Benny Andersson y Björn Ulvaeus, ofrecía una cantidad de grandes canciones pop, como, por ejemplo, People Need Love, que fue escrita y compuesta por los dos miembros masculinos de la banda y además fue el primer sencillo lanzado de ABBA, que en ese entonces tenía por nombre Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid. O el tema He Is Your Brother, que también sería publicado como sencillo, aunque solamente en los países escandinavos, pero que se hizo muy popular en la gira de ABBA de 1977 por Europa y Australia.

Definitivamente, en la canción principal Ring Ring, que fue la elegida como tema principal del álbum del mismo título, nació el sonido ABBA, ya que el grupo descubrió lo atractivo que era el sonido de las voces en varias capas y lo emocionante que podía ser una canción si se hacía uso de todas las posibilidades del estudio de grabación. Esta canción sirvió para dar a conocer al grupo sueco en la mayoría de los países europeos. Fue escrita en sueco por Benny Andersson y Björn Ulvaeus, junto con su manager Stig Anderson y titulada originalmente en sueco como Ring Ring (Bara du slog en signal).

ABBA - Ring, Ring (Video)

Otros temas que también fueron publicados como singles del álbum fueron Another Town, Another Train, I Am Just a Girl, Love Isn't Easy (But It Sure Is Hard Enough), Rock'n Roll Band y Nina, Pretty Ballerina.

El público respondió bien a Ring Ring, tanto a la canción como al álbum. Durante dos semanas consecutivas en abril de 1973, el single cantado en sueco Ring Ring estuvo en el número uno, la versión en inglés en el número dos y el álbum en el número tres en la lista combinada de singles y álbumes utilizada en Suecia en ese momento. Los compradores de discos se habían enamorado perdidamente de este nuevo grupo. Y la sensación de alegría de ABBA al probar diferentes estilos de canciones y emocionantes trucos de estudio todavía se puede sentir hoy, medio siglo después.

El álbum Ring Ring fue acreditado originalmente a Björn & Benny, Agnetha & Frida ya que el nombre ABBA aún no existía. Las dos mujeres todavía estaban persiguiendo carreras en solitario y los dos hombres estaban ocupados con muchos proyectos diferentes cuando se grabó el álbum. Pero su enorme éxito selló el trato: a partir de ahora serían ABBA.

ABBA en 1974. / Jorgen Angel/Redferns

Desde ese momento, el grupo empezó a ganar popularidad con sus pegadizas melodías, letras sencillas y su sonido propio caracterizado por las armonías de las voces femeninas. Sus grabaciones tuvieron un gran impacto comercial que los llevó a ser la banda con más ventas en los años 1970.

Su música ha sido versionada por varios artistas reconocidos y también es la base del musical Mamma Mia!. En el año 2010, el grupo entraba en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

"Honestamente estoy muy conmovida por lo que comenzó como una amistad hace mucho tiempo y que esto nos haya traído aquí esta noche", dijo Prinzessin Reuss, conocida por los seguidores de Abba como Frida en aquellos momentos.