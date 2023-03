Entrevista a Angy: “No voy a tener miedo a expresarme, aunque sea duro”

Angy inauguraba marzo lanzando su primera canción en diez años. Dualidad por fin era una realidad de que estar muy orgullosa. La artista balear pasó por los estudios de LOS40 para darnos todos los detalles de esta canción, un tema que retrata muy bien cómo han sido sus últimos años de carrera. Como ella misma “Lo difícil que ha sido siempre tomar decisiones en cuanto a mi carrera. La ansiedad, la tristeza…”, ha expresado.

Miedo y valentía, fuerza y debilidad... Dualidad trata ese tema capital en su trayectoria, pues Angy es cantante y actriz y siempre ha tratado de hacer lo que sentía en cada momento. Charlamos sobre encontrar una voz propia en la música, sobre comunicar aquello que siente y la importancia de rodearse de un buen equipo de trabajo para el lanzamiento de su primer disco en una década.

Un año duro, pero "sin miedo"

"No voy a tener miedo a expresar esto, aunque sea duro lo que estoy diciendo, porque mucha gente se siente identificada con este mensaje", se ha sincerado la artista en LOS40. En este sentido, ha dicho sobre su nuevo proyecto: "Quiero también comunicar, no solo interpretar cantando canciones de otros, sino también tener las mías. Creo que es importante".

"El año pasado fue duro y dije, tengo que hacer algo para salir de esta, porque me han pasado cosas y las tenía que contar", nos dice. En un ejercicio de sinceridad, Angy nos dice que: "no tengo que renegar de mi debilidad ni de mi miedo porque está. Hay que aprender a vivir con ello".

La época de 'Física o Química' y el estrés

La artista, que casi se presenta este año al Benidorm Fest, nos habló además de sus recuerdos de Física o Química. "El reencuentro ha hecho que volvamos a unirnos y que nos veamos cuando podemos, una vez al mes, cada dos meses", comenta.

Sobre aquellos años, Angy destaca el frenetismo de su vida. "Cuando pienso en esa época tengo como una nube. Como si no viera con claridad. Salía de grabar Física o Química e iba al Teatro Rialto para hacer 40 El Musical, no dormía casi... y en vez de disfrutarlo me empecé a estresar muchísimo. No lo pude saborear como me hubiera gustado".

Nuestra protagonista abordó sin tapujos todas nuestras preguntas y reflexionó sobre una sensación recurrente para muchos artistas: el síndrome del impostor. En definitiva, tratamos sus debilidades, los errores del pasado o las fortalezas de una artista que, por mucho tiempo que pase, siempre encuentra la manera de conectar con su público, ya sea en su faceta como cantante o como actriz.