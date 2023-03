‘Masterchef 11’ descartó a Miss España 2019 pero convirtió en aspirante a la hermana de Alguersuari

Masterchef 11 se estrenó ayer en TVE con su macrocasting de candidatos que llegaron a los 70.000 convocados en Madrid.

De todos ellos, solo 60 fueron los seleccionados para la prueba final en la que Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez escogieron a los afortunados de entrar al talent.

Y, aunque en esta edición se ha doblado el número de concursantes, y en vez de ser 15 serán 30. Hubo algunos rostros llamativos que pasaron por delante del jurado, que fueron descartados a pesar de su carisma.

Ese fue el caso de Mar Aguilera. Una joven que le sonaba a Jordi por algo y no sabía la razón. "Puede ser que te suene porque fui Miss España en 2018 o 2019", dijo ella. Algo que sorprendió a los jueces por no recordar una fecha tan importante. "Me falla mucho la memoria", dijo ella bromeando.

- Si algo me caracteriza es que tengo la memoria de un mosquito.

- A mí me pasa igual, ¿eh? Tranquila, es muy de miss. #Masterchef



⭕ https://t.co/8523Hq6uj1 pic.twitter.com/P2FowPnXw0 — La 1 (@La1_tve) March 27, 2023

Pero su plato no les convenció y tuvieron que darle un "no" para entrar al concurso. A quien sí le dieron el voto positivo fue a Marta, una mujer de 46 años, que llegaba acompañada por un padrino importante:el piloto de F1, Jaime Alguersuari.

La candidata explicó que siempre había seguido a su hermano como ayudante y representante, pero que ahora quería labrar su propio camino en la cocina.

Marta y Jaime Alguersuari en 'Masterchef 11' / RTVE

Algo que podría cumplirse ya que conquistó a los jueces con su primera elaboración y se convirtió en aspirante.