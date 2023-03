De pillar a “Lola Lolita fumando en un bar” a ‘MasterChef’: Luca Dazi divide al público del programa

Este lunes, 27 de marzo, ha empezado la nueva temporada de MasterChef. Una nueva edición que ha llegado cargada de cambios. Para empezar, por primera vez en la historia, se emitirá dos veces a la semana: los lunes y los martes.

De este modo, ya hemos podido conocer a algunos de los aspirantes que quieren hacerse con su delantal blanco y poder cocinar como concursantes oficiales de la undécima temporada del famoso formato de Shine Iberia.

Entre los aspirantes, ha llamado la atención —sobre todo a los usuarios y usuarias de TikTok—el nombre que más ha llamado la atención ha sido el de Luca Dazi. ¿La razón? El joven de 18 años de Barcelona se ha hecho viral en varias ocasiones gracias a algunos de sus vídeos de TikTok.

¿Su contenido más viral? Sin duda el famoso audio de "Pillan a Lola Lolita fumando en un bar". Una frase que se corrió como la pólvora en TikTok y que la propia influencer usó para más de un vídeo. Vamos, que su voz es una de las más conocidas de las redes sociales españolas.

Tal fue su repercusión, que el propio Luca se describe en su perfil de TikTok con la siguiente bio: "Sí, soy el del audio de pillan a Lola Lolita".

Conocido por su vida de excesos

Pero Luca no solo se ha hecho conocido por ese audio. El tiktoker también ha protagonizado otros vídeos virales en los que muestra algunos aspectos de su vida. De hecho, el vídeo en el que aparece su madre regalándole un iPhone 14 por sacar buenas notas no tardó en viralizarse. Pero no es el único, también tiene un rap con su prima en el que se describen como los primos más pijos de España.

Aunque su cuenta es de humor, no sabemos hasta qué punto es ironía o realidad. Nos cuesta distinguirlo.

Críticas en el programa

Durante su primera aparición en Masterchef, muchos seguidores del programa se han quejado del trato de favor que ha tenido Luca. Y es que, aunque Jordi Cruz criticó duramente su plato de bacalao confitado con cebolla caramelizada, consiguió pasar de fase. Asegurando que para él era un "no".

Lo llamativo es que finalmente Luca no fue a la prueba eliminatoria, como sí que lo hicieron todos sus compañeros que habían recibido un "no" de los jueces.

Este hecho produjo que las redes sociales cuestionaran el papel de los jueces, asegurando que Luca tenía mejor trato que sus compañeros debido a los seguidores que tenía en redes sociales.