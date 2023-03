Lucía Etxebarria confiesa que se sintió “profundamente incómoda” grabando ‘Viajando con Chester’

Risto Mejide está sumergido en su programa de Cuatro, Viajando con Chester. Como cada semana, el publicista acoge a un invitado para entrevistarlo y hablar de sus próximos proyectos, en esta ocasión, ha sido la escritora Lucía Etxebarria quien se ha sentado en el sofá dispuesta a compartir este viaje.

Un encuentro que ha dado de qué hablar incluso antes de que se emita por el mensaje que la invitada ha querido compartir con sus seguidores en redes sociales, asegurando que se ha sentido "tremendamente incómoda" durante su encuentro con Risto y ha afirmado que todo fue una "encerrona".

Horas antes de que empiece la emisión del programa, la escritora ha querido narrar cómo vivió la grabación del programa y ha hablado de unos aspectos que marcaron la entrevista, asegurando que ella no va a ver hoy Viajando con Chester: "He sido advertida de que el programa ha sido convenientemente editado, así que no tengo ni idea de lo que veréis", empezaba escribiendo.

Lucia Etxebarria muy indignada

Etxebarria ha querido asegurar que no culpa al publicista de su incomodidad: "El estilo incisivo de Risto es de sobra conocido y yo sabía a lo que iba. Aún así, no pude prever el nivel de lo que yo interpreté como ataques", lamentaba.

Del primer hecho al que se refiere es al supuesto plagio del que se ha hablado que había cometido: "Quede claro: nadie me ha condenado por plagio ni jamás se presentó una demanda contra mí en relación al libro Mujeres Extraordinarias. Y esos rumores se iniciaron hace tres años", explicaba en el mismo texto donde detalla la causa de esas informaciones falsas.

El segundo ataque que ha querido resaltar ha sido la "encerrona" que vivió con Jimena González, portavoz de Más Madrid: "No sé si esta escena aparecerá en el programa, pero me dijeron que había una persona esperándome que me conocía. Me encontré con una persona a la que no conocía absolutamente de nada, que me hablaba, me increpaba y me recriminaba en un tono exageradamente agresivo".

La escritora ha asegurado que salió de la grabación llorando y sin entender nada: "Asumo las consecuencias de mi decisión, pero no esperaba que me preguntaran por un bulo muy bien organizado (...). Tampoco esperaba la visita de Jimena, que en mi opinión se comportó de una forma absolutamente descompensada. Nadie me había avisado de nada", revelaba.

Por último, ha querido manifestar que no va a ver el programa porque considera que eso haría revivir los sentimientos y la incomodidad que vivió, así como la ansiedad: "También voy a retirarme de redes estos días", comunicaba.