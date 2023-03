Paul Weller actuará en Bilbao, Vigo, Madrid y Barcelona en septiembre

El músico británico Paul Weller, ex líder del grupo de rock inglés The Jam, acaba de anunciar que hará un segundo tour europeo en septiembre de este año.

Con esta gira, el artista pasará por España y presentará su último disco, Will of the People, publicado el pasado mes de octubre.

Los conciertos se celebrarán el 14 de septiembre, en la sala Santana de Bilbao; el 16 de septiembre, en el Teatro Salesianos de Vigo; el 17 de septiembre, en la sala La Riviera de Madrid, y el 18 de septiembre en la sala Razzmatazz de Barcelona. Las entradas están ya a la venta.

Weller, conocido popularmente como The Modfather, comenzó su carrera en los años 70 como líder de The Jam con sus amigos Steve Brookes y Dave Waller, banda que sentó las bases del mod revival británico. Tras su separación en 1982, fundó junto a Mick Talbot, The Style Council, grupo influenciado por el soul, el jazz y el funk, que se disolvió en 1989.

'The Jam' en Nueva York en 1979. / Richard E. Aaron/Redferns

En 1992 inició su carrera en solitario con su álbum homónimo. Fue en esta etapa cuando Paul se abrió a otros estilos antes denostados por él como el folk y el country. Actualmente cuenta con 18 álbumes de estudio a su espalda, el último lanzamiento ha sido Will Of the People, que es una colección cuidadosamente seleccionada de 31 pistas.

Desde 1977 hasta hoy, Paul Weller no ha parado de crear música. Con una trayectoria de casi 50 años, continúa siendo una de las figuras más representativas del rock británico, influenciando a numerosos grupos a lo largo de estas cinco décadas. El próximo mes de septiembre, sus canciones, que ya forman parte de la historia, volverán a sonar en directo en nuestro país.

Paul Weller y Blur, juntos en Wembley

A finales del año pasado conocíamos que este 2023 iba a suponer el regreso oficial de Blur. Ahora, la banda inglesa ha anunciado que el líder de The Jam abrirá uno de sus conciertos en el Estadio de Wembley este verano. Será el domingo 9 de julio cuando Paul se una al grupo de Damon Albarn como invitado especial de su segundo show en el estadio inglés.

Las recordadas estrellas del Britpop harán dos grandes conciertos en el mítico estadio londinense el 8 y 9 de julio. Allí, Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree se reencontrarán con su público en unos conciertos que se esperan multitudinarios y en los que seguro que se venderán todas las entradas.

Dave Rowntree, Graham Coxon, Damon Albarn y Alex James, integrantes de Blur, en una imagen de archivo. / Brian Rasic/Getty Images

En las redes sociales, Blur explicó que Weller abrirá junto con al Dj Steve Davis y la banda The Selecter. Los espectáculos serán los primeros conciertos que el grupo ofrece en ocho años. Su última gira tuvo lugar en el año 2015, en la cual presentaban su disco último disco publicado, The Magic Whip.

Desde ese momento, los miembros de la banda han continuado trabajando con sus carreras en solitario. También será su primer show que dan en Wembley. En declaraciones recogidas por Far Out Magazine, el líder del grupo, Damon Albarn, declaró: "Realmente nos encanta tocar estas canciones y pensamos que ya era hora de que lo hiciéramos de nuevo".