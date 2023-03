Taylor Swift: de darse un baño de masas a su inspirador mensaje a los nuevos artistas

Taylor Swift está protagonizando titulares en todo el mundo después de poner fin a una sequía de 5 años sin subirse a los escenarios. Desde 2018 la artista no nos hacía disfrutar con su música en directo y eso supone que cada movimiento, cada canción, cada look... sea noticia.

Sin embargo, la intérprete ha querido hacer un pequeño alto en el camino de su The Eras Tour para darse un baño de masas y de paso lanzar un inspirador mensaje a las futuras generaciones de artistas que pudieran querer seguir sus pasos.

Lo ha hecho durante la ceremonia de entrega de los IHeartRadio Music Awards 2023 en los que ha recibido un galardón por su faceta como inspiración e innovación para muchxs (Innovator Award). Y por ahí han ido las palabras de un discurso muy emocionante y emotivo en el que ha reconocido que el camino hasta el éxito no solo está lleno de decisiones acertadas sino también de elecciones equivocadas y hasta tontas...

"Lo que hice fue tratar de tomar la decisión correcta para mí en ese momento, ya sea que se haya hecho con éxito antes o no. Quiero decir que lo que pasa con estas noches y momentos emocionantes y específicamente este premio que tengo tanta suerte de haber obtenido es que están arrojando luz sobre las elecciones que hice que funcionaron. ¿Bien? las que resultaron ser buenas ideas" empezó explicando Taylor Swift poco después de los primeros agradecimientos por su galardón.

"Realmente, realmente quiero que todos sepan, especialmente los jóvenes, que las 100 o 1000 ideas tontas que he tenido son las que me llevaron a mis buenas ideas" aseguró la estadounidense en medio de un griterío ensordecedor que parecía confirmar cada letra de cada una de sus palabras.

"Tienes que darte permiso para fallar. Me esfuerzo tanto como puedo para no fallar porque es vergonzoso, pero me doy permiso y tú también deberías hacerlo. No seais duros con vosotros mismos y simplemente tomad las decisiones correctas que os parezcan adecuadas. Y algún día alguien podrá pensar que habéis sido innovadores. Muchas gracias por todo" concluyó Taylor Swift tras dirigirse a lxs generaciones venideras de artistas.

No fue el único premio que Swift recogió en la noche ya que también alzó el de Mejor Canción, Mejor Disco Pop, Mejor Uso de un Sample y Mejor Hit en TikTok...

Ganadores de los iHeartRadio Music Awards 2023

Estos fueron los ganadores de los iHeartRadio Music Awards 2023 en las principales categorías: