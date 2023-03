Bad Bunny, tajante con los artistas que se quieren sumar a la ola del español: “Se volvió ‘cool’ ser latino”

A estas alturas nadie duda del poder que tiene Bad Bunny. El puertorriqueño se ha convertido en uno de los artistas más importantes del mundo gracias al éxito de sus canciones. Sin ir más lejos, Benito tiene el récord de ser el cantante más escuchado en Spotiify durante los últimos tres años. ¡Una auténtica proeza!

Pero Bad Bunny no ha dejado de hacer historia. Además de ser el primer artista latino en encabezar el famoso festival de Coachella, el artista ha protagonizado la primera portada de la historia de la revista Time en español. ¡Cómo lees! El intérprete de Tití me preguntó ha conseguido que la publicación más famosa de Estados Unidos publique su portada totalmente en español.

"El Mundo de Bad Bunny", reza el titular. Y como subtítulo, las siguientes declaraciones: "No voy a hacer otra cosa para que a ti te guste". Una cita que tiene mucho que ver con la entrevista que ha dado el cantante. Y es que Bad Bunny ha tratado todo tipo de temas: desde política (las relaciones de Estados Unidos con Puerto Rico) hasta musicales.

Bad Bunny refuses to cater to the mainstream—and he doesn’t need to https://t.co/uUE4DP3OBe pic.twitter.com/knR4Xb0ahD — TIME (@TIME) March 28, 2023

Sobre su música

Bad Bunny siempre ha tratado con mucho misterio sus lanzamientos. Parte de la magia de su música es que nunca sabes por dónde va a tirar. Ahora que Bad Bunny se ha convertido en uno de los artistas más conocidos del mundo, muchos se preguntan si está pensando en sacar canciones en inglés —aunque a la vista está que ya no se necesita cantar en este idioma para llegar a ser una super estrella—. Bad Bunny lo tiene claro: "Nadie le pregunta a Drake cuándo va a hacer una canción en español. El día que sienta que necesito hacer una canción en inglés, lo haré porque lo siento".

Además, Bad Bunny ha desmentido que tenga pensado sacar una canción con el mismísimo Justin Bieber. Un rumor que llevaba tiempo sonando entre sus seguidores: "No, no tengo una canción con Justin Bieber. Eso es falso. Nunca vas a saber lo que voy a hacer. No te mientas a ti mismo, no vas a saber mi próxima movida".

Sobre artistas que quieren ser latinos

En los últimos años hemos visto a muchos artistas que han querido cantar en español, aprovechando el mercado latino e intentado subirse a la ola. Bad Bunny no tiene nada en contra de estos artistas, pero ve extraño que "ahora mencionen sus raíces latinas": "¿Llevas 20 años cantando y ahora quieres hacer una canción en español? ¿No lo hiciste en tu mejor momento pero ahora quieres hacer una canción en español porque no estás apagá en tu mejor momento?"

El cantante ha continuado diciendo que ahora muchos de los artistas miran la música latina orque es lo que funciona: "Se volvió ‘cool’ ser latino. No solo están haciendo la música, están tratando de copiar el flujo de los latinos. Pero luego pienso; nuestra cultura y nuestra música se extienden por todas partes. Impacta a personas en otros lugares. Quieren probarlo y sentirlo. Entonces, ¿por qué me va a molestar eso, sí lo hacen con respeto?"

Sobre los fans que invaden su espacio

Hace unas semanas, Bad Bunny acaparó titulares por un vídeo que circuló en redes sociales donde tiraba el móvil de un fan cuando se lo ponía en la cara para echarse un selfie. Ahora, gracias a las revista Time, Bad Bunny ha hablado sobre cómo se siente cuando sus seguidores invaden su espacio personal:

"Nunca le voy a negar un saludo a alguien. Nunca te voy a dejar con la mano extendida para saludarme, jamás. Si te acercas a mí como si fueras a robar, entonces sí, me voy a molestar. Alguien me pide una foto, estiro la mano y ahí la dejan porque están buscando el teléfono. ¿Por qué quieres una foto contigo? ¿Por qué soy la estatua de la libertad? Soy un humano, saludame. La foto no vale más que un saludo. Una foto no vale más que un intercambio de palabras. ¿Prefieres conocerme o hacerte una foto conmigo?"