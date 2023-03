Primavera Sound Madrid 2023: así será la ida y la vuelta del festival

Este 2023 Madrid acoge su primera edición del Festival Primavera Sound, una cita obligada para los más melómanos. En esta ocasión, la ubicación elegida para acoger un evento musical de tal magnitud ha sido la Ciudad del Rock de Arganda del Rey.

El que la organización del festival ha dado a conocer todas las opciones que nos llevarán hasta la Ciudad del Rock en las tres jornadas principales… y también las que nos devolverán de vuelta a casa una vez finalizadas. Desde las habituales, complementadas con varias medidas que harán más cómoda la experiencia, hasta las excepcionales, pensadas específicamente para este estreno.

Varias posibilidades, proyectadas a medida de las necesidades de todo tipo de público y teniendo en cuenta las circunstancias propias de desplazarse a través de una gran ciudad, con un destino único: resolver el apasionante puzzle musical que plantea el debut del festival en la capital con las actuaciones de Rosalía, Depeche Mode, Blur, Kendrick Lamar, Pet Shop Boys, New Order, St. Vincent, Calvin Harris, Le Tigre, Halsey, The Moldy Peaches, The Mars Volta, Bad Gyal o Caroline Polachek, entre muchos otros, y por supuesto ofrecer una experiencia de primer nivel a los asistentes en todos los aspectos.

Cómo llegar a la Ciudad del Rock / Cedida por Primavera Sound

Cívitas Metropolitano: Punto de partida y escenario de bandas locales

El itinerario que nos llevará hasta Primavera Sound Madrid 2023 los días 8, 9 y 10 de junio tendrá su principal punto de partida en el Cívitas Metropolitano, donde por otra parte también podrán vivirse la jornada inaugural gratuita del miércoles 7 de junio y el fin de fiesta Brunch Electronik del domingo 11. Los buses lanzadera se dirigirán hacia la Ciudad del Rock desde el estadio del Atlético de Madrid (Av. de Luis Aragonés, 4) en horario ininterrumpido de 14:30 a 00:00 y será el medio de transporte recomendado desde la organización del festival por su comodidad, seguridad y eficiencia. En el Cívitas Metropolitano, además, se desplegará un espacio de recogida de pulseras, así como zonas de comida y bebida, para que el festival empiece allí oficialmente.

Ese primer contacto con Primavera Sound se completará con la programación del escenario patrocinado por la Comunidad de Madrid, que acogerá en las inmediaciones del estadio los conciertos y sesiones de representantes locales como Casero, Espada, Estrella Fugaz, Dharmacide, Ganges, Jotapop, Marinita Precaria, Marta Movidas, mori, Morreo, Stephen Please, Therematic, TRISTÁN! y Valverdina, repartidos entre las jornadas del jueves 8 y el sábado 10 (el viernes 9, el Cívitas Metropolitano funcionará únicamente como punto de partida de buses por la coincidencia con otro evento). Tanto el acceso a dichos shows como a los buses lanzadera será completamente gratuito con un abono o la entrada de su correspondiente día de Primavera Sound Madrid 2023.

Otras alternativas rumbo a la Ciudad del Rock

Otras alternativas son la línea L9 de metro en su horario habitual hasta la parada Arganda del Rey (conectada con la Ciudad del Rock también con buses lanzadera), el taxi con precio cerrado de forma anticipada mediante reserva previa (desde cualquier punto de Madrid, aunque se habilitarán dos paradas específicas para el festival en Paseo del Prado con Plaza de Cibeles o Plaza Conde Casal con C/ Guillermo Fernández Shaw) o el coche particular (R-3 o A-3, salida 35 desde Madrid), que únicamente podrá acceder al párking del recinto del festival con reserva anticipada de 10 € por día que se pondrán a la venta próximamente a través de AccessTicket. También será posible llegar al festival en VTC desde cualquier punto de Madrid.

Vuelta a Madrid: Autobuses lanzadera a tres puntos de la ciudad

Una vez acabada cada una de las tres jornadas, la vuelta desde la Ciudad del Rock podrá hacerse abordo de tres líneas de buses lanzadera gratuitas, que en este caso tendrán tres puntos de destino directo:

Al mismo Cívitas Metropolitano (línea en funcionamiento de 16:00h a 07:30h)

Al intercambiador de Méndez Álvaro (de 00:00h a 07:30h)

Y al intercambiador de Plaza de Castilla (de 00:00h a 07:30h).

Los tres contarán con servicio de autobús nocturno de la EMT próximo y servicio reforzado de taxi. Además, a la salida del recinto de Ciudad del Rock, esperarán los buses lanzadera gratuitos que conectarán con la parada Arganda del Rey de la línea L9 de metro (en funcionamiento a partir de las 06:00), una parada de taxis con taxímetro libre y un punto de Atención al Taxi localizado en el párking del recinto en el que podrás reservar un taxi con precio cerrado.

Sea de una manera u otra, todos los caminos llevan a Primavera Sound Madrid 2023… y de vuelta a casa.