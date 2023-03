Merche denuncia el machismo que sufrió al empezar su carrera: “¿Falda corta? Más corta”

Merche está de celebración: ha cumplido dos décadas encima de los escenarios. ¿Y cómo lo ha querido celebrar? Sacando la secuela de una de sus canciones más míticas de su carrera: No me pidas más amor. Para celebrar 20 años en la música, Merche ha lanzado Una y otra vez, que sigue la historia de aquella canción que escuchamos a principios de los 2000's.

Para presentar este tema, Merche ha acudido a los estudios de Cadena Ser, donde ha hablado del machismo que sufrió en los inicios de su carrera. Y es que, aunque parezca mentira, hace veinte años no se creían que ella podía componer sus propias canciones. La artista tuvo que soportar comentarios que ponían en duda su valía como música, tal y como ha contado:

"Me preguntaban: ¿Quién te compone? ¿Quién te produce? Al ponerme minifalda, ser rubia... Ya era incapaz de hacer nada, tenía que haber un señor con corbata dirigiendo todo. Y no. ¿Rubia tonta? Más rubia. ¿Falda corta? Más corta. ¿Tenia que ir vestida como un chico? No me daba la gana".

La reivindicación de Merche

Con estas palabras, la gaditana ha querido denunciar aquellos comportamientos que, por suerte, cada vez son menos frecuentes en la industria musical: "Parecía que por tener el pelo rubio y un taconazo, ya era incapaz de hacer nada profesional. Era una reivindicación. Al principio, no creas que se entendió mucho. Hoy en día, por suerte, salen muchas artistas jóvenes de las que nadie duda y que lideran sus proyectos. Era cantautora y me apetecía ponerme la minifalda"

Merche ha recordado que cuando ella empezó no había artistas como ella en el mercado español: "En mi época era la única que hacía pop con esa estética y que era cantautora". La cantante ha contado que, incluso cuando la nominaron a los Latin Grammy por el disco Siete Marchas, le preguntaban quién era el compositor detrás de la obra.

Merche recuerda a Álex Casademunt

Para este aniversario, Merche ha querido homenajear a una persona que fuie muy importante en su carrera: Álex Casademunt. El concursante de la primera edición de Operación Triunfo falleció el pasado 2021 a los 39 años. Merche fue su pareja durante varios años. De hecho, escribió Este lunes para él. La cantante la describe con las siguientes palabras:

"Es la más especial del álbum y una de las más especiales de mi carrera. La hice con todo mi amor para Álex, fue mi amor, éramos muy pequeños, habíamos conseguido nuestros sueños. Te revolucionaba todo... Era vida. La hubiera compuesto igualmente, pero sé que él esperaba esa canción. Tenía que hacérsela. La melodía, la armonía... Está inspirado en él, le conocía tanto que hice la canción que a él le hubiera gustado que yo le compusiese".

Sin duda, estos veinte años de Merche nos han sabido a poco. Por muchos años más escuchando su música.