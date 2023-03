Álex Segura sobre la nueva temporada de ‘Rabia: El reino oscuro’: “Te quedas loco con lo que ha pasado”

Flooxer ha estrenado los tres primeros episodios de la quinta temporada de Rabia: El reino oscuro nos traslada a la época medieval para vivir una nueva jugada de rol en la que el objetivo sigue siendo matar a la bestia.

Álex Segura, Andrea Mengual, Ángela Mármol, Animalize, Arta, Atack, Carla Flila, Exal, Guillem Viladoms, Jordi Rodríguez, Nakar, Ona Gonfaus, Paul Ferrer, Widler y Chuso del Campo como el rey bufón, forman parte de esta nueva aventura que abrió sus puertas el pasado 23 de marzo en Atresplayer.

La novedad en esta temporada es que ya no juegan solos sino en parejas que han sido elegidas al azar. Este 30 de marzo conoceremos el desenlace.

Valoraciones

“Es complicado porque yo digo, cinco Rabias ya, ¿cómo lo hacen para seguir superándose? Para que sea más espectacular, más visual… y es que lo consiguen. Cada Rabia te deja la cabeza más destruida porque es impresionante. Los escenarios cada vez son mejores”, nos contaba Álex Segura sobre esta nueva partida.

“También creo que ayuda que cuantas más rabias tenemos, más experiencia y mejor jugamos y otra vez lo mismo, nunca sabes lo que va a pasar, llega al final, te quedas loco con lo que ha pasado y es espectacular”, aseguraba.

“Cada vez es más difícil sorprenderles, pero como entran tanto y es tan divertido y es un formato tan diferente, que no se ve algo así en televisión hoy en día, esto es diferente. Que hayan apostado por esto es increíble”, nos contaba Chuso del Campo, el que mueve los hilos en esta aventura.

“Se comenta que es la extrema. Bueno, lo he vivido, sobre todo en las muertes. En ninguna Rabia he visto lo que he visto en esta. Siempre te va sorprendiendo. Cuando esperas que va a ser como la anterior, hacen otra superior. Y esta me ha vuelto a sorprender, y fuera coñas”, nos contaba Guillem Viladoms.

El que no está en esta ocasión es Sieetex. “Lo hablaba con Widler y Ángela Mármol que sí están, que tengo muchas ganas porque será la primera vez que veo Rabia sin saber nada de lo que pasa. La voy a ver como, cien por cien, espectador. Les vi hace nada y les dije, ‘no me contéis nada porque la quiero ver como espectador’. Me hace mucha ilusión”, reconocía.

“El mono se lleva bastante bien porque en mi caso llevaba cuatro seguidas y es muy tralla. Es igual, a la par que diferente. Me tomé muy bien cuando me dijeron que iba a descansar una temporada porque lo veía necesario para no quemar a los personajes”, reconocía.

Si eres de los que se ha enganchado tarde a este juego, ellos nos han contado las 8 claves para no andar perdido.