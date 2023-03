20 años de gira: Las 20 canciones que queremos escuchar de Maroon 5 en sus conciertos en España

Maroon 5 está celebrando su 20º aniversario realizando giras como mejor se puede hacer: en directo. Tras una primera parte de su gira mundial celebrada en Asia y América y después de una residencia en Las Vegas, la banda californiana ya tiene la mente puesta en hacer las maletas para emprender el resto de su tour y presentar su más reciente disco, Jordi.

Una gira que les traerá a España los próximos 15 y 16 de junio en Madrid y Barcelona además de presentarse en Lisboa (Portugal), Praga (República Checa), Odense (Dinamarca), Holanda (Países Bajos), Berlín (Alemania), París, Arrás (Francia), Londres y Birmingham (Reino Unido).

Un 25 de junio de 2002 vio la luz su primer álbum de estudio, Songs about jane, que tardó un par de años en explotar en las listas de ventas de todo el mundo hasta que She will be loved arrasó. El boom tardío de aquel elepé motivó que tardáramos 5 años en recibir su continuación. Pero el por entonces quinteto se lanzó desde el primer momento a la carretera para defender sus canciones. Dos décadas después siguen disfrutando sobre el escenario.

Y no solo disfrutando sino también haciendo disfrutar. Por ello nos hemos planteado las 20 canciones que nos gustaría poder escuchar en sus dos shows en España. 20 canciones para celebrar 20 años en directo y que supongan un profundo repaso a toda su carrera discográfica.

Obviamente, al tratarse de una gira cercana a su último álbum de estudio, el principal peso del setlist / repertorio lo deberían llevar canciones de Jordi. La selección del grueso de los temas se la dejamos a Maroon 5 pero nosotros vamos a pedirle que jamás nos falten Lost, Beautiful mistakes, Memories y, por supuesto, su colaboración más latina: Button junto a Anuel AA y Tainy.

Retrocediendo 6 años hasta Red Pill Blues, cuando la pandemia todavía no había azotado nuestras vidas, nos encantaría volver a escuchar en directo What lovers do, la descomunal Who I am y por supuesto Girls like u.

Nos tenemos que ir a casi una década para encontrar sus siguientes composiciones que nos encantaría recordar. Y de V (2014) tenemos mucho donde elegir. Fueron canciones de títulos cortos y directos pero cuya vida exitosa aún perdura: Maps, Animals y Sugar no podrían faltar en su repertorio en Madrid y Barcelona.

Llevamos ya la mitad exacta de un posible setlist (dejándonos muchas canciones fuera) pero aún nos queda la parte más nostálgica e histórica de la formación. Una de mis favoritas, One more night, abriría la etapa de Overexposed en la que tampoco podrían faltar Payphone y Daylight. Misery y Give a little more serían las candidatas del disco Hands all over y de ese año, 2010, no podemos dejar fuera Moves like jagger. ¡Vaya temazos!

Nos quedan solo 4 canciones para dos discazos como fueron It won't be soon before long y Songs about jane. Obviamente del segundo no se pueden quedar fuera This love y She will be loved. Con solo dos opciones de su segundo disco por poder escoger tenemos que seleccionar a Makes me wonder y, por supuesto, el bestial mano a mano que Adam Levine y los suyos se marcaron con Rihanna en If I never see your face again.

20 hits como 20 soles para 20 años de música en directo