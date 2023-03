El incómodo momento de Aitana en El Hormiguero: “Yo no quería sacar eso”

La gran noche de Aitana ante el estreno de Los Ángeles, la canción con la que abre la etapa musical de alpha, tuvo también su momento incómodo durante la visita promocional que la artista realizó a El hormiguero. La cantante fue la protagonista de la noche pero por una razón diferente a la que había ido al programa televisivo.

Porque aunque es inevitable sentir la tentación de preguntar por ello, la intérprete ya ha repetido una y otra vez que nunca va a hablar de su vida privada. Y el guión se cumplió a rajatabla por una parte y por la otra. Algo que no evitó que la artista estuviera visiblemente incómoda en ese momento.

El presentador del show preguntó a la artista si debido al éxito podía hacer la vida normal de una joven de su edad: "Yo hago absolutamente todo. A mí me gusta mucho salir y a veces llevo mascarilla para disimular, pero me parece muy bonito cuando me encuentro a algún fan y me habla de mis canciones" contestó Aitana.

Fue entonces cuando llegó la pregunta incómoda: "¿Esto también pasa cuando sales con Sebastián Yatra por la noche?". La respuesta, de manual pero con cierta incomodidad: "Yo no quería sacar eso. Cuando salgo con mis amigos me gusta estar siempre con la gente. Me parece muy aburrido estar en un reservado, pero hay veces que por seguridad la misma discoteca o la misma sala me dice que no me puede dejar estar en la pista de baile. El reservado está bien si quieres estar tranquilo, pero a mí me gusta estar rodeada de gente, conocer gente nueva. Eso me parece lo más divertido".

Se da la curiosa circunstancia de que hace apenas unas semanas sucedió exactamente lo mismo, pero a la inversa. Fue a Sebastián Yatra a quién le preguntaron por la artista española. Motos coló la pregunta camuflada entre las cuestiones sobre la vuelta del autor de Tacones Rojos a La Voz Kids. El presentador le explicó al público que Yatra volvía a ser coach de este programa de talentos infantiles y le preguntó sutilmente si conocía a "una tal Aitana", otra de las caras famosas que se suma otra vez al formato, ante lo que Yatra mostró una sonrisa para rápidamente limitarse a decir: "La conozco, la conozco... Y Eva también está por ahí".

Motos captó el mensaje y pareció entender que Yatra no quería hablar sobre este tema, pero, aun así, puntualizó que Eva González es la presentadora del programa, mientras que Aitana es otra coach. "Se me hacen parecidos los de la foto", sostuvo entonces Yatra para dejar por zanjado el tema sobre el tipo de relación que mantiene con Aitana.