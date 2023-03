Las flechas musicales de Tini y Ed Sheeran pueden hacer diana en la lista este sábado

Dos solistas, una latina y el otro inglés, aguardan turno como candidatos para entrar en lista. La solista latina es Tini, quien se postula con Cupido. La cantante argentina presentó el single muy apropiadamente el día de San Valentín, poco antes del lanzamiento de su esperado cuarto álbum, de igual título que la canción. Meses antes había publicado otro adelanto, Miénteme, con María Becerra. Sobre su nueva música, Tini ha declarado que refleja “una etapa de mucho crecimiento y descubrimiento personal”.

Sus fans han acogido el disco con febril entusiasmo. El álbum rozó los 6,5 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas disponible, convirtiéndose así en el mejor debut de un artista argentino en la historia de Spotify. En cuanto al sencillo, más de lo mismo: récord de una artista en solitario en un solo día, con más de 1,2 millones de reproducciones. El vídeo cuenta ya con 36 millones de visualizaciones en YouTube. Si quieres que las flechas de Cupido hagan blanco en la lista, apoya su entrada con el HT #MiVoto40Tini.

TINI - Cupido (Video Oficial)

Tras el paréntesis de Celestial, con el que ha estado en la lista, Ed Sheeran puede regresar ahora al chart de LOS40 con uno de los temas de su próximo álbum, Substract. Se trata de Eyed closed, una canción “sobre perder a alguien, sentir cómo cada vez que sales esperas tropezarte con ellos, todo te recuerda a ellos y las cosas que hicieron juntos”, según ha declarado. Una canción, por tanto, que habla de pérdida y de echar de menos a las personas que ya no están con nosotros. “Conteniendo las lágrimas mientras mis amigos están en otro lugar”, dice la letra. El hecho de que esté preparando un disco póstumo, para que vea la luz tras su fallecimiento, nos da una idea del momento introspectivo que atraviesa el pelirrojo.

Los últimos meses en la vida de Ed Sheeran no han sido fáciles en el terreno personal, por la muerte de dos de sus mejores amigos y el tumor que diagnosticaron a su mujer cuando estaba embarazada, y del que no podía ser operada hasta que no diera a luz. Normal que esa racha se vea reflejada en la música de este compositor que se deja el alma en cada canción. Habrá que esperar hasta el 5 de mayo para escuchar por completo Substract, pero de momento Eyes closed —cuyo vídeo ya ha sido reproducido 14 millones de veces en menos de una semana— podrá escucharse en la lista este sábado si recibe los apoyos necesarios con el HT #MiVoto40EdSheeran.

Ed Sheeran - Eyes Closed [Official Video]

¡Suerte a ambos!